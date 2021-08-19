На Synergy MBA Forum перезагрузят традиционную парадигму бизнеса

25-26 августа в Москве пройдет масштабное образовательное событие - Synergy MBA Forum, на котором преподаватели и профессоры ведущих мировых бизнес-школ проведут перезагрузку традиционной парадигмы предпринимательства.

Как построить сильный бренд и успешно обходить конкурентов? Как грамотно выстроить стратегию бизнеса в условиях кризиса и турбулентности? Как упаковать бизнес, увеличить продажи в период падения потребительского спроса и выйти на новый уровень эффективности? Ответы на эти вопросы найдутся на Synergy MBA Forum, организатором которого выступает Школа Бизнеса "Синергия".

Мероприятие включает в себя самые актуальные методики и технологии ведения бизнеса. Спикеры поделятся опытом, работающими кейсами и полезными инструментами продвижения, раскроют секреты грамотной перезагрузки бизнеса и расскажут, как получить конкурентное преимущество и повысить устойчивость компании на рынке.

"Пандемия изменила правила игры для бизнеса, поэтому очень важно грамотно и оперативно подстраиваться под текущую конъюнктуру рынка. На Synergy MBA Forum мы разберем кейсы, которые помогут участникам форума увеличить свои промежуточные результаты и преумножить их в ближайшем будущем, а также перестроить компанию и вырасти в личностном плане самому владельцу бизнеса", - поделился своими мыслями по предстоящему мероприятию исполнительный директор Школы Бизнеса "Синергия" Александр Рагиня.

Хедлайнерами форума станут генеральный директор Ehrmann Джеймс Дуайер и бизнесмен, ресторатор, основатель и CEO компании White Rabbit Family Борис Зарьков. Они обсудят трансформацию стратегии бизнеса в условиях изменяющейся внешней среды и цифровизации, секреты стратегического планирования маркетинговых активностей, основы эффективного распределения времени и многое другое. Их коллегами по площадке выступят эксперт по стратегии и трансформации бизнеса, партнер Strategy Partners Group, сертифицированный директор британского Института независимых директоров Сергей Чумак, основатель и генеральный директор Support Partners Константин Борисов, эксперт по разработке стратегии и масштабированию бизнеса Демид Голиков, консультант и бизнес-тренер, директор Центра управления инновационными проектами Института экономических стратегий РАН, профессор Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Станислав Фурта, вице-президент российского отделения Business Process Management Андрей Коптелов, директор по маркетингу СДЭК-Глобал Ольга Сгибнева и многие другие.

"У мероприятия нет аналогов в плане контента, программа действительно уникальная. Темы подобраны так, чтобы полезные решения могли почерпнуть для себя компании разного масштаба - от малых до крупных. На форуме будет только информация, которую можно применить на практике", - сказал консультант и бизнес-тренер, директор Центра управления инновационными проектами Института экономических стратегий РАН, профессор Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Станислав Фурта накануне форума.