На выборах в Госдуму зарегистрировано почти шесть тысяч кандидатов

Центризбирком проанализировал итоги регистрации кандидатов в депутаты Госдумы и пришел к выводу, что критикующие нынешнюю кампанию за низкую конкуренцию неправы: активность партий высокая, а число отказов в регистрации небольшое.

"Вопреки тому, что утверждают некоторые наши постоянные критики, вбивающие в голову людям, что кампания неконкурентная, что выборов нет, что большинство кандидатов не допустили, есть факты, есть статистика", - сказала на заседании комиссии глава ЦИК Элла Памфилова.

Согласно приведенным ею данным, 14 партий зарегистрировали 5 972 кандидата в Госдуму восьмого созыва, в том числе - 3 910 - по партийным спискам и 2 062 - по одномандатным округам. "Плюс зарегистрировано 11 самовыдвиженцев, таким образом, в среднем на один мандат (в округе) претендуют девять кандидатов. Это очень высокий уровень конкуренции", - сказала председатель Центризбиркома.

Говоря об итогах регистрации на выборах всех уровней, Элла Памфилова также отметила низкий процент отказов. Она напомнила, что в 2016 году, когда проходили выборы Госдумы седьмого созыва, своих кандидатов выдвинули 48 партий, до бюллетеней дошли представители 42 политических сил. В этом году отказ получили три из 26 партий. "Всего 3,5% кандидатов от партий было отказано в регистрации, это очень низкий процент", - считает председатель.

Самих партий стало меньше за пять лет - в 2016 году было 74 объединения, имеющих право участвовать в выборах, в 2021 году - 30, но кандидатов выдвинуло большее количество партий. По мнению Памфиловой, это говорит о том, что сейчас остались самые активные и дееспособные политические силы, настроенные на участие в выборах.