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19.08.2021,  
11:34
Текст:  Майя Бирюкова

Начинаются госиспытания БМП и БТР на платформе "Бумеранг"

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Опытно-промышленная партия новейших БТР К-16 и БМП К-17 на перспективной платформе "Бумеранг" в ближайшее время появится в войсках. Государственные испытания машин начались.

Фото: НПО "Электромашина"
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Об этом в интервью ТАСС рассказал член коллегии Военно-промышленного комплекса РФ Михаил Осько. Он пояснил также, что точное количество новой техники будет определено в новой программе вооружений. "Прогнозировать какие-то цифры по тем или иным образцам просто некорректно", - резюмировал он.

Он также подчеркнул, что у платформы есть большой модернизационный потенциал. Базовое шасси "Бумеранга" может быть использовано в качестве платформы для комплексов связи, разведки, поскольку оно имеет достаточный внутренний объем для размещения необходимых аппаратных средств.

Напомним, впервые перспективная колесная платформа "Бумеранг" была представлена в 2013 году. Широкой публике образцы презентовали на параде Победы два года спустя. "Бумеранг" имеет дизельный двигатель мощностью 750 л.с., он может развивать скорость более 100 км/час, имеет запас хода не менее 800 км.

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