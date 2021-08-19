"Ночь кино" пройдет в офлайн-формате

Ежегодная акция "Ночь кино" 28 августа уже в шестой раз объединит любителей кино со всей страны. Специальные программы готовят не только кинотеатры, но и библиотеки, музеи и культурные центры. Гостей ждут премьеры, показы любимых фильмов, встречи с режиссерами, лекции и экскурсии, о которых уже сейчас можно узнать на сайте "Культура.РФ". О том, какие сюрпризы в "Ночь кино" ждут москвичей на пресс-конференции в ТАСС рассказала генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.

"Мы долго думали, в каком формате проводить "Ночь кино", и все-таки решились на офлайн. Слишком громким и настойчивым был запрос от наших зрителей на "живое" кино и общение. Мы все очень устали от ограничений и соскучились по празднику", - говорит Мокрицкая.

Но праздник - не повод не выполнять рекомендации Роспотребнадзора, поэтому будут и 50-процентная рассадка в зрительных залах, и обязательные маски, и строгая регистрация на все мероприятия. Самые востребованные площадки станут зоной Covid-free, чтобы обеспечить 100-процентную заполняемость залов. Попасть туда можно будет только предъявив QR-код, подтверждающий вакцинацию.

Решились организаторы акции и еще на один эксперимент - изменили свой фирменный стиль. Теперь главными лицами, а точнее очаровательными мордочками акции стали узнаваемые коты художника Васи Ложкина. Как заметила Наталья Мокрицкая, без здорового юмора и самоиронии в наше время не обойтись.

"Открытые границы" - так организаторы назвали главную программу акции. Зрителей ждут показы самых известных фильмов этого киносезона, в том числе и победителей международных кинофестивалей. Лишь один пример - гости акции одними из первых и причем бесплатно увидят новый фильм Пьетро Марчелло "Мартин Иден".

"Наш зритель подкован и образован, поэтому мы подготовили не столько коммерческую, сколько артхаусную программу", - отметила Наталья Мокрицкая.

Не обойдется и без современных онлайн-проектов. Пожалуй, самым заметным участником программы "Марафон сериалов" станет мистический "Пищеблок", снятый по одноименному роману Алексея Иванова.

Как пояснила директор по взаимодействию с индустрией в подразделении медиасервисов "Яндекса" Ксения​ Болецкая, для онлайн-кинотеатров это большой шаг вперед. "Мы изначально снимаем фильмы и сериалы, ориентируясь не только на свою онлайн-аудиторию, но и на тех, кто любит смотреть кино на большом экране. Наши кинокартины такого качества, что их можно смотреть и на маленьком экране смартфона, и на большом экране в кинозале", - объясняет она.

По словам Болецкой, будущее за взаимовыгодным сотрудничеством онлайн- и офлайн-кинотеатров.

Маленьких зрителей и их родителей ждут в кинотеатре "Космос", где готовят целую программу, посвященную 85-летию легендарного фильма Григория Александрова "Цирк". Конечно, покажут сам фильм, причем отреставрированный оригинал с пленки, а не цифровую копию. И главный сюрприз - реконструированные цирковые номера из фильма. Обещают захватывающее зрелище.

Тех же, кто не любит закрытых пространств, ждут на Северном речном вокзале, где покажут еще один фильм с историей "Волга, Волга". В программе есть и другие мероприятия на открытых площадках.

В библиотеках и культурных центрах столицы в рамках "Ночи кино" покажут нашумевшие отечественные фильмы "Конек-горбунок", "Пальма" и "Огонь", предоставленные "Фондом кино".

Напоминаем, что все события "Ночи кино" бесплатны, но необходима регистрация на официальном сайте акции.