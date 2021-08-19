Новые российские беспилотники покажут на "Армии-2021"

Компания "Кронштадт" на VII Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" представит крупноразмерные беспилотные летательные аппараты двойного и военного назначения, а также презентует новую линейку малоразмерных БЛА и беспилотный вертолет.

На статической экспозиции будут представлены разведывательно-ударные комплексы с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета "Орион-Э" и "Сириус" с наземным пунктом управления и авиационными средствами поражения, беспилотный летательный аппарат радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД", скоростной ударный беспилотный аппарат "Гром", а также новое беспилотное воздушное судно вертолетного типа с максимальной взлетной массой 450 кг БВС-ВТ450.

На стенде компании впервые продемонстрируют макеты новых комплексов малоразмерных БЛА: самолеты "Мерак" и "Луман", коптеры "Мицар" и "Алиот". Они предназначены для проведения оперативного визуального осмотра и обследования труднодоступных и опасных для жизни человека объектов техногенного и природного характера.

"Рост рынка малоразмерных беспилотных летательных аппаратов способствовал развитию именно этого направления в компании "Кронштадт", так как с малыми беспилотниками не справляются никакие системы ПВО ведущих мировых держав. Специалисты "Кронштадта" проанализировав мировой рынок (в том числе и по противодействию малоразмерным БЛА), основные направления, тенденции и перспективы, пришли к выводу, что создание и продажи малоразмерных беспилотников не менее выгодны, чем крупные боевые беспилотные летательные аппараты", - заявил гендиректор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков.