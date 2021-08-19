Новый украинский танк с камуфляжем из малярной ленты заметили в Киеве

В украинской столице состоялась первая репетиция парада в честь 30-летия независимости. Эта юбилейная дата будет отмечаться 24 августа.

В механизированной колонне впервые представлены три танка БМ "Оплот".

Интересно, что две машины были собраны буквально к этой дате. Причем один танк, по всей видимости, изготовлен по контракту с американскими военными, заключенному еще в 2018 году. Его должны были отправить за океан для оценочных испытаний.

Это не первая сделка подобного рода, ранее на полигонах США уже тестировались четыре Т-84, из которых до нашего времени, по имеющимся данным, уцелел лишь единственный экземпляр, недавно замеченный во время перевозки.

Работники завода-изготовителя так спешили сдать технику к этому мероприятию, что не успели ее толком закамуфлировать, поэтому изобразили модный цифровой пиксель обычным бумажным малярным скотчем, что вызвало волну едких насмешек как в российских, так и зарубежных социальных сетях.

Также в репетиции приняли участие танки три танка Т-64БМ2, хотя ожидалось двенадцать машин. Они, возможно, еще появятся к генеральной репетиции. Необходимо отметить, что танки этой модификации уже один раз проехали по улицам Киева двадцать лет назад. В настоящее время их модернизировали, установили 1000-сильный двигатель, новые прицелы, средства защиты.

Кроме этого прогона должно пройти еще две репетиции, и возможно на них появятся другие образцы техники, которые пока не успели подготовить к демонстрации.