Украинский Т-84 перевезли с одного американского полигона на другой

Украинский Т-84 "Оплот" в США сфотографировали во время переброски из исследовательского центра в Абердине на полигон Юма, где проводится тестирование различной техники.

В США украинский Т-84 перевезли с одного полигона на другой. pic.twitter.com/6EBCZ2Ou0U — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 8, 2021

Закупленные на Украине четыре танка проходили по экспортным документам как Т-80УД. На самом деле это значительно усовершенствованные "восемьдесят четвертые", так называемый "Объект 478ДУ9" или "Оплот". Так киевские оружейные дельцы попытались избежать скандала, который мог начаться из-за вывоза на другой континент техники для изучения, по сути, своему конкуренту.

Судя по снимкам, перед нами образец с установленным на нем комплексом активной защиты "Дрозд".

Ранее уже сообщалось, что на стоянке техники полигона Юма была замечена боевая машина с характерными для "Оплота" очертаниями. До конца непонятно, речь идет о разных образцах или об одном и том же танке.

В минувшем году также стало известно, что американские военные приобрели в Харькове 1200-сильные двухтактные двигатели 6ТД-2Е, 49 танковых управляемых ракет "Комбат" и аэрозольные гранаты ГД-1.

Военные эксперты предполагают, что Т-84 пригодятся для испытаний новых образцов американских вооружений. Этот танк был принят на вооружение 8 февраля 2000 года. Всего было выпущено 10 штук.

В 2018 году оставшиеся в ВСУ экземпляры приняли участие в международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge, где заняли последнее место.