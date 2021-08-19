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Официально: Капитаном Америкой стал темнокожий актер Энтони Маки

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    19.08.2021, 10:44
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новость совсем неудивительная, но теперь получавшая официальный статус.

Фото: youtube.com/ MARVEL Россия
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Как пишет Deadline, Энтони Маки подписал контракт с Marvel на роль Капитана Америки в четвертом фильме франшизы.

Напомним, щитом первого Мстителя 42-летний актер вооружился в сериале "Сокол и Зимний солдат". Сценаристы этого шоу Малкольм Спэллман и Далан Мюссо продолжат работу и сочинят историю для нового Кэпа в четвертом сольнике.

Участие в проекте его экранного напарника Баки Барнса в исполнении Себастиана Стэна пока под вопросом.

Режиссера у картины пока нет, как и даты премьеры.

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