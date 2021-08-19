Опорный банк Ростеха планирует заключить соглашения более чем на 80 млрд рублей на форуме "Армия-2021"

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, запланировал подписание соглашений с ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021". Мероприятие пройдет с 22 по 28 августа в Московской области.

Традиционно на площадке форума "Армия" Новикомбанк заключает соглашения, важные как для развития отечественной промышленности, так и реализации национальных проектов. В этом году на форуме запланировано подписание более двух десятков договоров. Банк намерен поддержать ведущие высокотехнологичные предприятия и направить финансирование в размере более 80 млрд рублей на импортозамещение, внедрение новых технологий и расширение производственных мощностей страны.

Форум станет отправной точкой для реализации нового направления для банка - поддержки проектов аэронавигации. При участии Госкорпорации по организации воздушного движения Новикомбанк подпишет соглашение с ООО "Азимут" об организации финансирования инвестиционного проекта "Внедрение новых технологий в производство аэронавигационного оборудования".

Крупные проекты, направленные на диверсификацию производства, будут реализованы банком совместно с АО "Объединенная судостроительная корпорация" и АО "Швабе". В рамках "Армии" финансовая организация намерена подписать соответствующие соглашения.

Также Новикомбанк заключит ряд договоров, направленных на качественное улучшение услуг для сотрудников предприятий в рамках реализации проекта "Социально-платежная карта работника Ростеха".

"Новикомбанк, являясь опорным банком российской промышленности, традиционно участвует в форуме "Армия" и в этом году вновь выступает в качестве генерального финансового партнера мероприятия. Мы активно помогаем предприятиям Ростеха наращивать производство гражданской продукции и запланировали подписание ряда значимых соглашений, направленных на поддержку проектов по диверсификации. Банку глубоко понятна деятельность промышленных предприятий. Наши специалисты могут просчитать риски, оценить формат финансирования конкретной компании в актуальных условиях и предложить наиболее выгодную финансовую модель", - прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

В ходе деловой программы форума состоится круглый стол на тему: "Новикомбанк - организатор финансирования проектов диверсификации ОПК. Новая парадигма взаимодействия, новые возможности для предприятий". Представители федеральных органов власти, институтов развития, банков и промышленных предприятий обсудят способы поддержки проектов диверсификации, роль финансовых институтов в этом процессе, эффективность механизма гарантированного заказа и другие вопросы.

На своем стенде делегация Новикомбанка презентует участникам форума спектр предоставляемых услуг: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, в том числе, с использованием казначейских продуктов управления и контроля финансовых потоков, гарантийную поддержку и зарплатное обслуживание.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 20 крупнейших банков России. Согласно рейтингу международного финансового издания "The Banker" (Великобритания) Новикомбанк занимает первое место по операционной эффективности среди российских банков. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности "ruА-" с позитивным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's - "Ва3", прогноз стабильный. Является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева - Член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России. Новикомбанк - генеральный финансовый партнер Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Госкорпорация Ростех - одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Материал предоставлен пресс-службой Новинкомбанка