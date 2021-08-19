Орбиту МКС увеличат в четверг на 1,2 км перед прибытием "Союза МС-19"

Высоту полета Международной космической станции (МКС) 19 августа увеличат на 1,2 километра перед осенним прибытием корабля "Союз МС-19". Об этом сообщили в "Роскосмосе".

В 07:04 мск будет дана команда на включение двигателей служебного модуля "Звезда", которые проработают 46 секунд. После проведения корректирующего маневра станция окажется на орбите со средней высотой чуть больше 420 километров, сообщает РИА Новости.

В "Роскосмосе" уточнили, что целью коррекции является формирование баллистических условий перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля "Союз МС-19", а также расстыковкой и посадкой корабля "Союз МС-18".

Напомним, что сейчас на МКС работает 65-я экспедиция. В ее составе - россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.