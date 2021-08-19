Организаторы "Спасской башни" рассказали, как пройдет фестиваль

Вчера организаторы "Спасской башни" показали и рассказали журналистам, как пройдет фестиваль на Красной площади. Технически все готово: трибунный комплекс готов на 100%. На следующей неделе смонтируют свет, звук и пиротехнику - и можно начинать. Фестиваль стартует 27 августа.

Шоу пройдет в формате COVID free. Это значит, что сколько здоровых зрителей его посетят - ровно столько и сохранят здоровье. Образно говоря, на трибунах будем только мы и наши антитела, заразу остановят меры безопасности и обязательный QR-код, без которого на зрительские трибуны не попасть.

Мест стало меньше из-за санитарной рассадки: 3000 зрителей. В доковидные времена трибуны вмещали больше 7000.

А вот участников меньше не стало. "Скорее, больше, - говорит главный режиссер фестиваля Юрий Мархолиа. - 16 российских коллективов и шесть зарубежных".

Буквально "в последний вагон" заскочил Главный оркестр Вооруженных сил Габона. По африкански яркий и бесконечно самобытный. А когда вы увидете их девушку-дирижера - не сможете глаз отвести.

Лидер "Рамштайна" передает России пламенный привет. Говорит, что рад приглашению: о фестивале в Москве знает и сам был не прочь в нем поучаствовать

Нужно выделить Военный оркестр минобороны Мексики - ему больше века. Греческий оркестр "Тесей" еще старше: основан в 1824 году. И греки не только готовят музыкальную программу, но и проведут импровизированную экскурсию в историю своего национального мундира. Выступит Исторический парадный взвод Академии генерального штаба Греции: 18 курсантов, марширующих в мундирах разных эпох. Даже если вы равнодушны к военной истории, то чисто визуально яркое сочетание портупей, перьев и киверов оставит сильное впечатление.

Не частые у нас гости - музыканты из Катара. Ждем два оркестра: от армии, и от полиции. Заявлен Парадный расчет вооруженных сил этой страны. Любопытно: сначала бойцов готовили местные инструкторы, а три года назад катарцы пригласили инструкторов по строевой подготовке из Беларуси.

Белоруссов на Красной площади мы тоже увидим. Выступят оркестр с ротой почетного караула. Ряд элементов шоу готовили специально к визиту в Москву. Изюминка: для пущей зрелищности прием "домино" будут демонстрировать в замедленном темпе.

И это далеко не полный список участников, номеров и сюрпризов. Покажут, на что способны оркестры практически всех силовых структур России. Руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов посоветовал особое внимание обратить на наших десантников. Их программа, конечно, секрет, но после нее всем захочется записаться в десантуру. Ну или хотя бы искупать их в овациях.

На десерт организаторы анонсировали выступление немецкого вокалиста, поэта и фронтмена Lindemann и Rammstein Тилля Линдеманна. В статусе спецгостя фестиваля он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.

Вообще-то, где Тилль - там эпатаж и скандал. Но на этот раз все обойдется. Немец с душой споет "Любимый город" на русском. Он уже передал России пламенный привет и поблагодарил - цитата - "за возможность спеть эту песню". Говорит, что очень надеется, что сможет внести посильный вклад в дружбу и понимание между народами.

Еще говорит, что рад приглашению: о фестивале знает и сам был не прочь поучаствовать.

Мне возразят: ну все-таки не совсем без скандала - как раз сейчас кипят страсти на почве продаж им снимков со съемок клипа в Эрмитаже. Что тут сказать? Ну, во-первых, если есть Линдеманн и нет накала страстей, то зритель вправе засомневаться: вы нам настоящего Тилля предлагаете?

Теперь есть гарантия, что Тилль аутентичный.

Во-вторых, и это главное: на этом фестивале снимать можно все. И бесплатно. Я специально уточнил у директора: сохранят ли практику прошлых лет, когда со зрительских трибун можно было без оплаты все фотографировать и записывать видео? На многих шоу за такое организаторы деньги берут.

"Знаю, что берут, - отреагировал Сергей Смирнов. - И в сложных финансовых условиях был, не скрою, и у нас соблазн... Но оставили как есть. Не можем мы усложнять жизнь своим зрителям: всем сейчас несладко".

Так что - снимайте, это можно всем: и мне, и тебе, и Тиллю.