Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан

Предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью "Известиям".

По его словам, на афганском направлении Россия будет делать акцент в первую очередь на политико-дипломатические усилия. А также вместе с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования.

"Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство", - заявил Патрушев.

Он также подчеркнул, что Россия заинтересована в мирном, едином, развивающемся Афганистане, с территории которого не будут исходить угрозы региону.