Новости

Патрушев: США создали в Афганистане глобальную нарколабораторию 00:49
Байден: С вывозом афганцев есть проблемы 00:45
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан 00:40
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2" 00:35
Патрушев: Украину ждет сценарий Афганистана 00:22
Легкоатлетка Сидорова пропустит этап Бриллиантовой лиги из-за проблем с визой 00:17
США отказались считать президента Афганистана "политической фигурой" 18.08.2021
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29 18.08.2021
МВФ объявил о приостановке помощи Афганистану 18.08.2021
В Литве произошло массовое отравление алкоголем, 16 человек погибли 18.08.2021
АТОР: Россияне массово собрались в Абхазию 18.08.2021
До 2 138 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 18.08.2021
В Подмосковье начнут строить еще 30 школ 18.08.2021
"Аэрофлот" вернет стоимость билетов отмененных в Бангкок рейсов 18.08.2021
Бежавший из Афганистана экс-президент Гани обратился к афганцам 18.08.2021
Движение "Голос" внесено Минюстом в список иноагентов 18.08.2021
Убийцы питерского ресторатора осуждены на большие сроки 18.08.2021
В Москве за несколько часов выпало 20 мм осадков 18.08.2021
СМИ: Экс-президент Афганистана Гани госпитализирован в Абу-Даби 18.08.2021
Обманутые дольщики попали на повторный прием к Александру Бастрыкину 18.08.2021
Талибы отказались делать Афганистан демократическим государством 18.08.2021
Пентагон признал наличие жертв среди афганцев при эвакуации из Кабула 18.08.2021
Росстат: В России подорожало мясо 18.08.2021
Станет ли студенткой МГУ девятилетняя Алиса Теплякова? 18.08.2021
В Москве спустя 20 лет задержаны "кунцевские убийцы" 18.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 00:49
Рубрика: В мире

Патрушев: США создали в Афганистане глобальную нарколабораторию

Текст: Иван Егоров

Вместо борьбы с наркотрафиком за два десятилетия военного присутствия в Афганистане США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба. Об этом в интервью "Известиям" заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев: Украину ждет сценарий Афганистана

По его данным, производство опиатов увеличилось более чем в 40 раз. В разы же увеличилось и число терактов за время присутствия американских войск.

В то же время, по мнению Патрушева, за все эти годы, Запад так и не смог обучить военному делу афганскую армию, полицию и спецслужбы, которые в последние недели сдавались талибам без боя. В то же время секретарь Совбеза РФ, напомнил, что США, потратив миллиарды долларов на содержание своих войск, не стали создавать в Афганистане социальную инфраструктуру и гражданские предприятия.

"Простым афганцам осталась только разруха, развитие самой страны отброшено на десятилетия назад", - подытожил Патрушев.

В мире Ближний Восток Афганистан Президент Совет Безопасности Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан
Мишустин утвердил перенос Всероссийской переписи населения
Бежавший из Афганистана экс-президент Гани обратился к афганцам
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"
Лукьянов: России не нужны посторонние свахи
Эксперты обсудили будущее Афганистана