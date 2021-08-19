Патрушев: США создали в Афганистане глобальную нарколабораторию

Вместо борьбы с наркотрафиком за два десятилетия военного присутствия в Афганистане США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба. Об этом в интервью "Известиям" заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его данным, производство опиатов увеличилось более чем в 40 раз. В разы же увеличилось и число терактов за время присутствия американских войск.

В то же время, по мнению Патрушева, за все эти годы, Запад так и не смог обучить военному делу афганскую армию, полицию и спецслужбы, которые в последние недели сдавались талибам без боя. В то же время секретарь Совбеза РФ, напомнил, что США, потратив миллиарды долларов на содержание своих войск, не стали создавать в Афганистане социальную инфраструктуру и гражданские предприятия.

"Простым афганцам осталась только разруха, развитие самой страны отброшено на десятилетия назад", - подытожил Патрушев.