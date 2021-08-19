Патрушев: Украину ждет сценарий Афганистана

"Киев угоднически прислуживает интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО. Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО?". Такой риторический вопрос задал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Известиям".

По его мнению, похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках. При этом, по словам Патрушева, к власти в Киеве Вашингтон привел и продолжает приводить лояльных ему лиц.

"Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением", - заметил секретарь российского Совбеза. А еще, по его мнению, американцы закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, экстремизм, преступность, наркотрафик, и рост межнациональной и межрелигиозной розни.