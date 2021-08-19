Пискарев назвал вынужденной мерой запрет въезда в Россию русофобам

Возможный запрет на въезд русофобам в Россию - это вынужденная мера на фоне участившихся случаев разжигания иностранцами межнациональной и межрелигиозной розни. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Утром в четверг глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что депутаты "Единой России" подготовили законопроект, который запрещает въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства, если они возбуждают ненависть и вражду.

"В последнее время, особенно в ряде стран ближнего зарубежья, на постсоветском пространстве появляются очень скверные направления, движения, в основе которых лежит унижение чести и достоинства лиц другой национальности, другого вероисповедания", - сказал Пискарев журналистам

По его словам, последние примеры из Казахстана и Киргизии - печальны сами по себе. "У нас братские, исторически сложившиеся отношения, и вдруг появляются такие всплески эмоций и ненависти, не только к русским - к лицам другой национальности", - добавил депутат.

По его мнению, у государства должна быть реакция на такие всплески.

"Так что законопроект абсолютно правильный - это защита нашего суверенитета, нашей самостоятельности, нашей гордости и нашей славы… Если мы будем смотреть на это и не реагировать такие факты, то грош нам цена. Быть гордым и независимым - это не значит, что все прощать", - подчеркнул парламентарий.

Пока что те, кто устраивает подобные провокации, часто спокойно приезжают в Россию по личным нуждам. "Они здесь отдыхают, набирают здоровье, а у себя дома они нас обливают грязью. Конечно, это недопустимо. Мы же никого не приглашаем к себе домой, когда нашу семью кто-то унижает и оскорбляет? Таким людям нечего делать в нашей стране", - резюмировал Василий Пискарев.

Ранее Совет Госдумы обратил внимание на инциденты с притеснением русскоязычных граждан в Киргизии. На внеочередном заседании 9 августа он принял решение направить обращение спикеру Жогорку Кенеша Киргизии Таланту Мамытову с просьбой взять под личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца, которая обратилась к покупателю на русском языке. 16 августа стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров призвал власти Киргизии максимально оперативно реагировать на проявления бытового национализма в отношении русскоязычных граждан. Кроме того, резонанс получили рейды по использованию казахского языка в магазинах и госучреждениях Казахстана.