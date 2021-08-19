Почему люди не хозяева личных данных

Чтобы взять в прокат велосипед, надо дать ксерокопию паспорта и банковскую карту. Потом люди удивляются: как 30 миллионов персональных данных россиян, по данным РОЦИТ, утекли из "Фейсбука" в коммерцию и к мошенникам. При этом 51 процент не знают, как хранить не только данные почтового ящика, но и даже банковских карт, а 81 процент уверены, что "это делает государство".

Пока государство приняло закон о запрете на распространение персональных данных граждан без их согласия. Он вступил в силу 1 марта 2021 года. Пользователи могут выбирать каким сайтам и на какой срок они разрешают использовать личную информацию. Люди могут запретить распространение своих данных. Если через три дня ресурс этого не сделает, человек вправе обратиться в суд. Однако сбор доказательств перекладывается на пользователя и обходится до 15 тысяч рублей, что не гарантирует защиты.

- Нарушения хранения персональных данных закон переложил с потребителя на оператора, - говорит заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер. - Но они не все выполняют закон. Мы направили 3000 писем с такими нарушениями, но опять проблема: штрафы от 1 до 10 миллионов мелкие компании разорят, а крупные их не заметят. Закон надо доводить.

Вагнер подчеркнул, что в случае с иностранными IT-компаниями защита личной информации не гарантирована: они игнорируют требование российского закона о локализации баз данных в РФ. И большинство зарубежных онлайн-платформ не открыли в стране свои представительства, - не к кому обращаться.

- Принятый закон - первый шаг к тому, чтобы человек был хозяином цифровых прав, - считает член Совета Федерации Ирина Рукавишникова. - Дальше надо ориентироваться на закон о "приземлении" иностранных платформ. Он вступит в силу в 2022 году, и еще надо дать право пользователю на отзыв личных данных. Эта проблема обострится, когда будет введен электронный паспорт.

Эксперты уверены в том, что надо искать досудебный формат удаления персональных данных по требованию их носителя - через закон. И тут важно закон "доделать" заранее - поэтапно упрощать его для понимания людей. Предлагается отменить положение о том, что сетям "по умолчанию" можно использовать персональные данные - только с согласия владельца.