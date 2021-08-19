Почему люди не хозяева личных данных

Новости

Дамаск объявил об отражении израильской ракетной атаки 00:06
СМИ: Талибы начали розыск и аресты сотрудничавших с США и НАТО афганцев 00:02
В США трое сенаторов заразились COVID после вакцинации 19.08.2021
Испания не разрешила российским военным кораблям войти в порт Сеута 19.08.2021
Российский робот начал работать в торговом центре Бразилии 19.08.2021
Греция борется с поджигателями 19.08.2021
Власти Афганистана разместили в США 22 тонны золота 19.08.2021
За сутки 88 военнослужащих выздоровели от коронавируса 19.08.2021
Дебют Месси за "ПСЖ" откладывается 19.08.2021
Матч Россия - Хорватия смогут посетить не более 3000 человек 19.08.2021
Более 50 сенаторов призвали Байдена эвакуировать афганских союзников 19.08.2021
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати 19.08.2021
Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал виновников случившегося в Афганистане 19.08.2021
На коляску с годовалым ребенком в Москве упали стройматериалы 19.08.2021
Фото: "Ельцин Центр" показал, как выглядел путч 1991 года изнутри 19.08.2021
В Саранске простились с народной артисткой РСФСР Александрой Куликовой 19.08.2021
Российские банки с начала года увеличили прибыль в два раза 19.08.2021
Захарова прокомментировала возможность отмены санкций против талибов 19.08.2021
ВОЗ: Вакцинация спасает от смерти при заражении штаммом "дельта" 19.08.2021
"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье Ил-112В направили на расшифровку 19.08.2021
Правозащитнику в Казахстане дали 7 лет тюрьмы 19.08.2021
Бывшему схиигумену Сергию продлили арест в СИЗО еще на полгода 19.08.2021
Посольство РФ в Афганистане призвало желающих уехать подать заявку до 22 августа 19.08.2021
ДНР: Миссия ОБСЕ скрывает преступления Украины на Донбассе 19.08.2021
Вышел трейлер драмы с Ксенией Раппопорт "Мама, я дома" 19.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
19.08.2021 23:30
Рубрика: Общество

Почему люди не хозяева личных данных

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 189(8540)
Чтобы взять в прокат велосипед, надо дать ксерокопию паспорта и банковскую карту. Потом люди удивляются: как 30 миллионов персональных данных россиян, по данным РОЦИТ, утекли из "Фейсбука" в коммерцию и к мошенникам. При этом 51 процент не знают, как хранить не только данные почтового ящика, но и даже банковских карт, а 81 процент уверены, что "это делает государство".

Пока государство приняло закон о запрете на распространение персональных данных граждан без их согласия. Он вступил в силу 1 марта 2021 года. Пользователи могут выбирать каким сайтам и на какой срок они разрешают использовать личную информацию. Люди могут запретить распространение своих данных. Если через три дня ресурс этого не сделает, человек вправе обратиться в суд. Однако сбор доказательств перекладывается на пользователя и обходится до 15 тысяч рублей, что не гарантирует защиты.

Фото: Рамиль Ситдиков \ РИА Новости
Федеральная торговая комиссия США вновь подала иск к Facebook

- Нарушения хранения персональных данных закон переложил с потребителя на оператора, - говорит заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер. - Но они не все выполняют закон. Мы направили 3000 писем с такими нарушениями, но опять проблема: штрафы от 1 до 10 миллионов мелкие компании разорят, а крупные их не заметят. Закон надо доводить.

Вагнер подчеркнул, что в случае с иностранными IT-компаниями защита личной информации не гарантирована: они игнорируют требование российского закона о локализации баз данных в РФ. И большинство зарубежных онлайн-платформ не открыли в стране свои представительства, - не к кому обращаться.

- Принятый закон - первый шаг к тому, чтобы человек был хозяином цифровых прав, - считает член Совета Федерации Ирина Рукавишникова. - Дальше надо ориентироваться на закон о "приземлении" иностранных платформ. Он вступит в силу в 2022 году, и еще надо дать право пользователю на отзыв личных данных. Эта проблема обострится, когда будет введен электронный паспорт.

Эксперты уверены в том, что надо искать досудебный формат удаления персональных данных по требованию их носителя - через закон. И тут важно закон "доделать" заранее - поэтапно упрощать его для понимания людей. Предлагается отменить положение о том, что сетям "по умолчанию" можно использовать персональные данные - только с согласия владельца.

Общество Ежедневник Образ жизни Экономика Отрасли Связь

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили Афганистан, Иран, Нагорный Карабах и Украину
МИД: Москва вернула Киеву ноту из-за поездки Лаврова в Крым
Захарова прокомментировала возможность отмены санкций против талибов
Сборная России с победы стартовала на домашнем ЧМ-2021 по пляжному футболу
"Газпром" спрогнозировал объемы поставок газа по "Северному потоку-2"
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете