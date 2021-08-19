Полиция Капитолия сообщила об угрозе взрыва у библиотеки конгресса США

Из библиотеки конгресса США и других зданий у Капитолия срочно эвакуируют сотрудников - неподалеку обнаружили припаркованным подозрительный грузовик, который может быть начинен взрывчаткой, сообщает Reuters. Некоторых сотрудников конгресса попросили оставаться внутри.

"В настоящее время идет активное расследование угрозы взрыва", - пишет полиция Капитолия на своей странице в Twitter, рекомендуя гражданам "обходить стороной этот район".

Фургон не является бесхозным - по информации CNN, полицейские уже вышли на его водителя и отправили офицеров на переговоры с ним.