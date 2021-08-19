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19.08.2021 19:14
Рубрика: Власть

Посольство РФ в Афганистане призвало желающих уехать подать заявку до 22 августа

Текст: Екатерина Забродина

Всем соотечественникам, которые хотят уехать из Афганистана, нужно сообщить об этом в посольство РФ в Кабуле. Желательно сделать это до конца дня 22 августа. Объявление об этом опубликовано на страничке дипмиссии в Facebook.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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В посольстве объявили, что планируют организовать вывоз граждан РФ из Афганистана. Желающие улететь могут написать на электронную почту консульства rusconsul-af@mail.ru или позвонить по телефонам дипмиссии "в случае возникновения дополнительных вопросов". Подробности о том, когда и какими рейсами россияне смогут покинуть страну, не приводятся. Ранее наши дипломаты в Кабуле сообщили, что посольство работает в штатном режиме и не собирается эвакуироваться.

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