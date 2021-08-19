Правозащитнику в Казахстане дали 7 лет тюрьмы

Казахстанский правозащитник Ермек Тайчибеков получил семь лет тюрьмы по решению районного суда Алма-Аты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Галыма Нурпеисова.

По словам юриста, Тайчибекова судили по статье "Разжигание национальной розни с использованием СМИ". Вердикт - семь лет строгого режима. Уголовное дело против правозащитника возбудили в 2020 году после его комментариев о массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. Там на бытовой почве произошел межэтнический конфликт между представителями казахской и дунганской национальности. В результате 11 человек погибли, 158 жителей и 20 полицейских получили ранения.

Агентство отмечает, что Ермек Тайчибеков отличается пророссийскими взглядами и выступает в защиту русского языка.