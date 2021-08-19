Новости

Ярославский поселок напечатают на 3D-принтере 16:40
ДОМ.РФ прогнозирует рост ипотечных ставок не более чем до 9% 16:32
На будущей трассе М-12 сконцентрировано 3,5 тысячи единиц техники 16:29
Захарова: Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет 16:28
Премьер Киргизии выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане 16:27
На выборах в Госдуму зарегистрировано почти шесть тысяч кандидатов 16:13
Суд в Москве утвердил штрафы для Facebook на 17 млн рублей 16:12
В Швейцарии стартовала инициатива в пользу сохранения наличных денег 16:08
Видео: звезды "Игры престолов" назвали самые травмирующие сцены сериала 16:07
ЕС признает ковид-сертификаты Украины и Турции 15:58
ЦИК: Почти миллион россиян хочет проголосовать на выборах онлайн 15:57
В Воронеже наградили волонтеров, спасавших людей после взрыва автобуса 15:45
В горах Сочи нашли подпольный склад с самодельным алкоголем 15:42
ВС РФ признал законным снятие Грудинина с выборов из-за зарубежных активов 15:36
Эксперт рассказал, как продавать и покупать ипотечные квартиры без риска 15:30
"Ростов" в шутку представил Роналду в качестве игрока клуба 15:22
В Крыму гостиничный бизнес прокредитуют под 3-5 процентов 15:19
Тим Роббинс сыграет главную роль в сериале-антиутопии "Бункер" 15:16
В зоопарке Уфы енот напал на годовалого ребенка 15:07
Названы самые высокооплачиваемые голливудские звезды 15:07
Армейские международные игры впервые пройдут в Арктике 14:59
МЧС усилило группировку в якутском заповеднике "Ленские столбы" 14:58
На первом энергоблоке БелАЭС завершили ревизию техсистем 14:45
В Воронеже объявлено штормовое предупреждение из-за жары и ветра 14:39
В Подмосковье изъяли свыше 20 килограммов синтетических наркотиков 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 16:27
Рубрика: В мире

Премьер Киргизии выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане

Текст: Любовь Борисенко (Чолпон-Ата)

Глава кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов, выступая на заседании Евразийского экономического совета, подчеркнул, что встреча глав правительств ЕАЭС проходит на фоне нарастающих угроз в сфере региональной безопасности.

Что предстоит обсудить премьерам стран ЕАЭС на заседании в Киргизии

- В эти дни мировая общественность с тревогой следит за стремительным развитием событий в соседнем Афганистане. Происходящие события, несомненно, могут оказывать определенное влияние и на ситуацию с безопасностью стран Центральной Азии. Также в последнее время во многих точках мира, в том числе и в странах ЕАЭС, участились различные чрезвычайные происшествия природного характера - наводнения, лесные пожары, сели и засухи. Возникающие природные бедствия носят при этом масштабный характер. В то же время уверен, что страны - участницы Евразийского экономического союза совместными усилиями и взаимной поддержкой смогут преодолеть возникающие новые вызовы, - заявил Улукбек Марипов.

Напомним, сегодня в Киргизии на побережье Иссык-Куля прошло заседание Евразийского экономического совета, в котором принимали участие главы правительств стран ЕАЭС. Сегодня они встречались в узком составе.

В повестку дня форума включены 14 вопросов. Среди них формирование общих рынков ЕАЭС по нефти, нефтепродуктам, газу и органической сельхозпродукции, обсуждение плана первоочередных мер по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок по территории стран интеграционного пространства и другие.

В пятницу, 20 августа, главы правительств стран ЕАЭС продолжат работу в расширенном составе.

В мире экс-СССР Киргизия Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Главное сегодня

Захарова: Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет
ФАС ответила на сообщения СМИ о проверках пивоваров
В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России
Цена на нефть впервые с мая упала ниже 67 долларов за баррель
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Посол РФ в Афганистане рассказал "РГ" о ситуации в Кабуле
Откуда пошло и как работает внешнее управление на Украине