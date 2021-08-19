Премьер Киргизии выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане

Глава кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов, выступая на заседании Евразийского экономического совета, подчеркнул, что встреча глав правительств ЕАЭС проходит на фоне нарастающих угроз в сфере региональной безопасности.

- В эти дни мировая общественность с тревогой следит за стремительным развитием событий в соседнем Афганистане. Происходящие события, несомненно, могут оказывать определенное влияние и на ситуацию с безопасностью стран Центральной Азии. Также в последнее время во многих точках мира, в том числе и в странах ЕАЭС, участились различные чрезвычайные происшествия природного характера - наводнения, лесные пожары, сели и засухи. Возникающие природные бедствия носят при этом масштабный характер. В то же время уверен, что страны - участницы Евразийского экономического союза совместными усилиями и взаимной поддержкой смогут преодолеть возникающие новые вызовы, - заявил Улукбек Марипов.

Напомним, сегодня в Киргизии на побережье Иссык-Куля прошло заседание Евразийского экономического совета, в котором принимали участие главы правительств стран ЕАЭС. Сегодня они встречались в узком составе.

В повестку дня форума включены 14 вопросов. Среди них формирование общих рынков ЕАЭС по нефти, нефтепродуктам, газу и органической сельхозпродукции, обсуждение плана первоочередных мер по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок по территории стран интеграционного пространства и другие.

В пятницу, 20 августа, главы правительств стран ЕАЭС продолжат работу в расширенном составе.