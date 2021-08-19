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19.08.2021 06:50
Рубрика: В мире

Сооплата или поборы?

Инициатива министерства образования и науки вызвала неоднозначную реакцию в обществе
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 187(8538)
Для семьи, в которой несколько школьников, сооплата получится весьма накладной. Фото: КТРК Для семьи, в которой несколько школьников, сооплата получится весьма накладной. Фото: КТРК
Для семьи, в которой несколько школьников, сооплата получится весьма накладной. Фото: КТРК
Введение сооплаты в учебных заведениях республики, как надеются в министерстве образования и науки КР, решит проблему сбора денег в различные фонды при школах. Правозащитники поддерживают предложение ведомства, родители - в сомнениях.

Как рассказали в минобразования, прежде чем представить предложение на суд общественности, была создана рабочая группа, которая провела анализ текущей ситуации и разработала план-прогноз.

Как заявил министр образования и науки КР Болотбек Купешев, механизм сооплаты необходимо закрепить на законодательном уровне.

- Это позволит поддерживать в надлежащем состоянии здания школ и их материально-техническую базу. Должен сказать, что большинство родителей и раньше никогда не отказывалось финансово помогать учебным заведениям. Мы же хотим упорядочить этот процесс. Я убежден, что взносы должны быть фиксированные, например, один раз в год. Тысяча сомов в городах, 800 - в селах, - объяснил министр.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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При этом он добавил, что ситуация, при которой ребенка не допускают к занятиям из-за отказа его родителей платить, недопустима.

В минобразования уже разработали инструмент для отслеживания поступающих от родителей средств. В ведомстве пояснили, что сейчас идет формирование единой информационной системы управления образованием, куда будут вносить данные родителей, учителей и учеников. Специальная компьютерная программа сформирует таблицы, в которых будут отображаться общие доходы и расходы школьных фондов.

Предложение министерства поддержали правозащитные организации страны. В частности глава общественного объединения "Таза табигат" Анара Дауталиева согласилась с введением сооплаты в школах. По ее мнению, это не противоречит Конституции.

- Родители будут финансировать не само образование, а инфраструктуру, - пояснила правозащитница. - Сейчас на родительские средства закупается все необходимое для школ, начиная от мела и тряпок и заканчивая окнами и даже дверьми. Два года назад мы проводили подсчеты расходов городских школ и выяснили, что на содержание одного учебного заведения в год необходимо 10 миллионов сомов. И это в допандемийное время.

С теми же родителями, которые выступают против инициативы ведомства, как полагает Анара Дауталиева, нужно вести разъяснительную работу.

А таких немало. К примеру, у матери троих детей Марии есть вопросы, на которые она пока не получила ответов. Ее старшая дочь уже ходит в школу, средняя в этом году собирается пойти в первый класс. Не за горами время, когда и младший сын переступит порог учебного заведения.

Фото: РДИТА
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- Пока непонятно, что будет из себя представлять этот механизм, - рассказала женщина. - Если будет взиматься фиксированная сумма, это одно. Но ведь помимо этих денег могут обязать сдавать отдельно, к примеру, на покупку мела, штор, мячей и других предметов. Для семьи, в которой несколько школьников, такая сооплата получится весьма накладной.

Мария интересуется, сколько придется платить, будут ли предусмотрены льготы для многодетных родителей, на что потратят собранные средства?

- Сколько случаев было, когда деньги втихую тратили не по назначению, - сказала она.

Тем временем

Президент КР Садыр Жапаров выступил против инициативы министерства образования и науки ввести в школах страны сооплату. Как отметил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев, данная инициатива ведомства противоречит основным направлениям государственной политики в области противодействия коррупции. Кроме того, сооплата не принесет реальной пользы системе образования страны.

- Скорее, наоборот, ляжет тяжелым бременем на плечи родителей учащихся. Президент неоднократно в своих высказываниях отмечал, что любые незаконные денежные сборы в общеобразовательных организациях недопустимы. Поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами должны быть строго запрещены, - сказал Эрбол Султанбаев.

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