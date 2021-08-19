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19.08.2021 19:57
Рубрика: Общество

Врачи назвали признаки перенесенного COVID-19, определяемые по ногтям

Текст: Ольга Орлова

По состоянию ногтей можно определить, переболел ли человек коронавирусом. Как сообщает издание The Sun со ссылкой на президента Британской ассоциации дерматологов Таню Блейкер, во время болезни ногти перестают расти, поэтому через две-три недели на ногтевых пластинах появляются небольшие борозды, а также довольно отчетливые белесые горизонтальные линии шириной до пяти миллиметров.

Фото: pixabay.com
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Ученые суммировали наблюдения за людьми с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Были зарегистрированы также случаи покраснения лунок у основания ногтей, что могло стать следствием воспаления мелких сосудов.

Еще одним признаком заболевания могут быть оранжевые кончики ногтей - после тяжело перенесенного заболевания.

И, наконец, выпадение ногтя - онихомадез (отделение ногтевой пластины с последующим выпадением по мере роста нового ногтя под старым) также считается одним из симптомов.

Наука Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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