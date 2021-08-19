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19.08.2021 20:17
Рубрика: Власть

Путин и Макрон обсудили Афганистан, Иран, Нагорный Карабах и Украину

Текст: Кира Латухина
Президенты России и Франции провели телефонный разговор. Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили необходимость обеспечения безопасности жителей Афганистана, ситуацию с иранской ядерной программой, нагорно-карабахское урегулирование, напряженность на юго-востоке Украины и координацию усилий в "нормандском формате".
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти движения талибов (запрещено в РФ - прим.ред)", - сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры отметили важность обеспечения безопасности жителей и решения неотложных гуманитарных задач. Путин и Макрон выразили готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и "двадцатки", содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности.

Фото: AFP
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Президенты затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы и высказались за продолжение переговоров о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий.

Макрон попросил рассказать о ходе реализации трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху. Было отмечено, что обстановка в регионе в целом стабильна, предпринимаются шаги по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе и обеспечению гуманитарных нужд. Лидеры настроены на совместную работу по разным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, прежде всего - в Минской группе ОБСЕ.

Путин и Макрон обменялись мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса. Была выражена обеспокоенность из-за сохраняющейся напряженности на юго-востоке Украины. Российский лидер обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, и тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям. Была подчеркнута необходимость реализации Киевом всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего - минского "Комплекса мер" как безальтернативной основы урегулирования, и подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в "нормандском" формате.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию в Африке, а также договорились продолжить личные контакты.

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