Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане

Председатель Совмина Италии позвонил президенту России. Речь в основном шла о положении дел в Афганистане.

Владимир Путин и Марио Драги подчеркнули важность недопущения гуманитарной катастрофы, обеспечения безопасности жителей, сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры отметили необходимость в дальнейшей борьбе с распространением террористической идеологии и наркоугрозой, исходящей с территории Афганистана.

Путин и Драги выступили за консолидацию международных усилий, в том числе в рамках "двадцатки", в которой Италия сейчас председательствует, для содействия установлению в Афганистане мира и стабильности.

Лидеры также выразили заинтересованность в развитии взаимовыгодных двусторонних связей в различных сферах.