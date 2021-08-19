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19.08.2021 12:31
Рубрика: Общество

9-летняя Алиса Теплякова поступила на психологический факультет МГУ

Текст: Ирина Огилько

Евгений Тепляков подписал договор о платном обучении 9-летней Алисы на психологическим факультетом МГУ им. Ломоносова. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе факультета.

Фото: Первый канал/ vk.com
Отец Алисы Тепляковой рассказал, как дочка в 8 лет сдала ЕГЭ

"Договор подписан, семья должна произвести оплату", - сказали в пресс-службе психологического факультета. Как заявляют родители Алисы, оплачивать обучение будут по семестрам. "Алиса ни разу не была ни на каких линейках 1 сентября в школе, но когда начнется учебный год - она пойдет на лекции и будет учиться вместе с другими студентами, сложностей не жду", - сказал Тепляков. На самом факультете пока не стали комментировать, будут ли внесены какие-то корректировки в учебный процесс из-за необычной студентки.

Напомним, что Алиса Теплякова с 4 лет была на домашнем обучении. В 7 лет Алиса Теплякова сдала госэкзамены за 9-й класс, а через год выдержала ЕГЭ по русскому, математике, биологии и информатике. Она - старшая из семи детей семьи Тепляковых.

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