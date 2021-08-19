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Рубрика: Экономика

Бирюков: Благоустройство территории возле вокзала "Восточный" закончат осенью

Текст: Ирина Огилько
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы. Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы.
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы.

В Москве продолжается благоустройство возле нового столичного вокзала "Восточный". Работы выполнены на 65%, об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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"В ходе первого этапа привели в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, установили новые фонари, на втором - сосредоточились на обустройстве удобных подъездных путей и обеспечении транспортно-пешеходного сообщения с Амурской улицей", - отметил Петр Бирюков.

Так, на проезжей части обновляют асфальтобетонное покрытие, тротуары отделят от дороги бордюрным камнем. Запланировано строительство новой подъездной дороги от Амурской улицы к вокзалу, ее ширина составит семь метров, что позволит запустить там маршруты общественного транспорта. Для пассажиров установят три современных остановки с беспроводной связью и устройствами для зарядки гаджетов. Под эстакадой Северо-Восточной хорды будет организовано большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением, оборудуют велобокс для хранения велосипедов.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на прилегающей к новому вокзалу территории разобьют свыше 13 тысяч квадратных метров газона, установят более 30 новых фонарей, лавочки и урны.

Завершение всех работ по благоустройству запланировано на осень этого года.

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