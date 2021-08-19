Бывшему схиигумену Сергию продлили арест в СИЗО еще на полгода

В Измайловском суде Москвы в четверг начался процесс по делу бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова). Его обвиняют сразу по нескольким статьям УК - "Склонение к самоубийству", "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Самоуправство".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Измайловского суда, во время предварительных слушаний суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Романову на полгода - до 10 февраля 2022 года. Первое заседание по существу назначено на 25 августа.

Ранее Верховный суд по ходатайству прокуратуры назначил местом рассмотрения дела Москву. ВС согласился с доводами прокурора о том, что популярность подсудимого, его умение убеждать, наличие большого количества его сторонников в Свердловской области и в соседних регионах могло вызвать массовые акции протеста и дестабилизировать там ситуацию.

Схиигумен Сергий был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября прошлого года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение. Сам бывший схиигумен своей вины не признает. В его поддержку выступило значительное количество сторонников и прихожан Среднеуральского монастыря.