Дары сада, огорода и личного подворья

Выставка под таким названием открылась 19 августа в городском досуговом центре.

В экспозиции - фрукты, овощи и ягоды, цветочные композиции, удивительные плоды необычных форм и размеров, а также выразительные натюрморты из всего, что трудами калужан было выращено на садовых участках.

Приветствуя участников выставки, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев отметил: "Здесь есть на что посмотреть, а нашим калужским садоводам и огородникам есть чем гордиться! Я от всей души благодарю участников выставки за преданность своему делу, все, что вы делаете - вы делаете с душой. Желаю вам прежде всего здоровья, успехов, благополучия и дальнейшей плодотворной работы!".

Глава городского самоуправления поздравил собравшихся с наступающим 650-летием Калуги. Посетителей ждали выступления вокальных и хореографических коллективов, игры и театрализованные интерактивы. Для садоводов были организованы мастер-классы, победителям выставки вручены призы.