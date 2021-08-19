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19.08.2021 20:49

Дары сада, огорода и личного подворья

Выставка под таким названием открылась 19 августа в городском досуговом центре.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В экспозиции - фрукты, овощи и ягоды, цветочные композиции, удивительные плоды необычных форм и размеров, а также выразительные натюрморты из всего, что трудами калужан было выращено на садовых участках.
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Приветствуя участников выставки, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев отметил: "Здесь есть на что посмотреть, а нашим калужским садоводам и огородникам есть чем гордиться! Я от всей души благодарю участников выставки за преданность своему делу, все, что вы делаете - вы делаете с душой. Желаю вам прежде всего здоровья, успехов, благополучия и дальнейшей плодотворной работы!".

Глава городского самоуправления поздравил собравшихся с наступающим 650-летием Калуги. Посетителей ждали выступления вокальных и хореографических коллективов, игры и театрализованные интерактивы. Для садоводов были организованы мастер-классы, победителям выставки вручены призы.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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