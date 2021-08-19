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18.08.2021 23:21
Рубрика: Общество

Два новых центра онкологической помощи заработали в Тульской области

Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
Два новых центра амбулаторной онкологической помощи заработали в Тульской области, благодаря чему оказание медицинских услуг больным становится доступнее. "Главная задача этих центров, которые были открыты по нацпроекту "Здравоохранение", - приблизить качественную онкологическую помощь к месту жительства", - пояснил "РГ" главный врач Тульского областного клинического онкодиспансера Дмитрий Истомин.
Новые центры амбулаторной онкологической помощи в Тульской области оснащены самым современным оборудованием. Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Тульской области

Сегодня такие медицинские структурные подразделения, где жители получают консультацию онкологов, проходят диагностику и при необходимости получают химиотерапевтическое лечение, охватывают практически всю территорию Тульской области. "У центров амбулаторной онкологической помощи более широкие возможности по сравнению с онкологическими кабинетами в районных поликлиниках. Они оснащены всем необходимым оборудованием для диагностики злокачественных новообразований. Это позволяет пациентам пройти все обследования в одном месте и своевременно начать лечение. Также важное направление - диспансерное наблюдение. Главное, что людям не надо теперь ехать в областной центр. Особенно когда у больного нет транспорта, к тому же в условиях пандемии. Разработанная маршрутизация весьма удобна", - пояснил Дмитрий Истомин.

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Первый центр появился в 2019 году в Туле, затем в городах Новомосковск и Щекино. Теперь к ним прибавились еще два - в Ефремове и Суворове. Все это позволяет минимизировать сроки проведения диагностики, приблизить возможности химиотерапии к месту жительства пациента. Так, центр на базе Новомосковской больницы обслуживает жителей Новомосковского, Богородицкого, Веневского, Кимовского, Узловского районов и города Донской. Ежедневно здесь проходят обследование более ста пациентов. Прием ведут врачи-онкологи, онкогинекологии и онкоурологи. Здесь можно сделать УЗИ, пройти гастро- и колоноскопию, маммографию и компьютерную томографию, а также необходимые лабораторные исследования.

Так же больным помогает новый проект "Медицинский помощник". За каждым пациентом с выявленной онкологией закрепляется специалист кол-центра, который контролирует запись на исследования, сроки обследования и назначение специализированного лечения. Пациентам приходится проходить большой объем обследований, и сами они не всегда успевают уследить за всем вовремя. Медицинский помощник контролирует лечение и напоминает, что необходимо делать. Люди довольны таким дополнительным вниманием.

Сейчас в Тульской области возлагают большие надежды на строительство нового современного онкоцентра. Здесь в одном месте соберут действующие и новые отделения, специалистов, оборудование, применят новые методики. Объем финансирования - более восьми миллиардов рублей.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Национальные проекты 2019-2024

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