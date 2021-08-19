Где в России самые яблочные места

19 августа - Праздник Преображения Господня, также в народе именуемый Яблочным Спасом. Его традиции связаны с освящением нового урожая овощей и фруктов, но в первую очередь - яблок. В российских региональных изданиях можно прочесть немало интересного на тему главного фрукта этого поистине народного праздника.

Яблочный рай

Если есть в России "яблочный рай", то это, без сомнения, Орловская область. Здесь находится знаменитый Орловский ВНИИ селекции плодовых культур - старейшее и известное не только в России научное учреждение. Сотрудники института прославились как авторы многих сотен сортов ягодных и плодовых культур, среди которых особенной популярностью у садоводов пользуются яблоки.

"Орловская городская газета" припомнила один из недавних "яблочных" праздников, который стал темой встречи под открытым небом в клубе творческой интеллигенции "Светлица". Его ведущая - лауреат многих литературных премий писатель Татьяна Грибанова и сотрудники библиотеки им. Бунина подготовили для горожан интересную познавательно развлекательную программу с книжной выставкой "Природы щедрый дар", посвященной секретам здорового сада и особенностям выращивания яблонь.

Главные гости праздника - научные сотрудники того самого института селекции плодовых культур. Академик РАН, почетный гражданин Орловской области профессор Евгений Седов рассказал о том, что институт является главным поставщиком яблоневых саженцев в регионы центральной России, и 54 наименования - это сорта орловской селекции. Первыми в мире здесь вывели триплоидные сорта, отличающиеся регулярным плодоношением, высокими товарными качествами плодов, устойчивостью к основным заболеваниям.

А газета "Орловский меридиан" попросила ученого секретаря института, кандидата сельскохозяйственных наук М.Ф. Цоя раскрыть секреты селекционной работы, которая приводит к столь выдающимся результатам. Михаил Цой пояснил: "Селекция - процесс небыстрый. Например, на западе с некоторыми популярными сортами яблонь начали работать 80 лет назад. Мы же, благодаря талантливым ученым и уникальным технологиям, срок селекции существенно сокращаем… У нас выведены колонновидные сорта яблони. Плоды с них можно снимать, просто подняв руку. Такие яблони можно посадить в ряд на расстоянии всего полметра или метр друг от друга. Они красиво выглядят и за ними удобно ухаживать.

Садоводам предлагается широкий ассортимент сортов яблони. Среди них выделяется высокоурожайный сорт "синап орловский". Его ученый секретарь с гордостью назвал брендом, маркой своего института. Плоды у "Синапа орловского" красивые, хранятся они долго. Кто-то из садоводов-любителей наверняка заинтересуется саженцами таких сортов яблони, как "Вавиловское", "Тургеневское" или "Яблочный спас".

Почувствовать дерево

Под таким заголовком "Нижегородская правда" предоставила слово садоводу из поселка Дальнее Константиново Александру Горелову, известному своими успехами в "яблоневом искусстве". Когда созревает очередной урожай, в сад к Александру приезжают люди из ближних и дальних мест, чтобы отведать чудесных яблок, которых у Горелова аж 150 сортов, полюбоваться на плоды рук талантливого садовода и получить полезный урок. Александр с удовольствием делится секретами своего успеха, хотя вовсе не считает их секретами. По его словам, в садоводческом деле все достаточно просто. "Почувствуйте дерево, и оно само подскажет, что ему нужно, - делится опытом Александр. - Каждое дерево, как любой человек, имеет свой характер, который надо узнать, отнестись к нему уважительно, по-доброму, и дерево обязательно отзовется на любовь и заботу щедрым урожаем".

"Страсть к садоводству у меня в генах, от деда перешла", - поясняет Александр. Андрей Михайлович Горелов в Первую Мировую войну попал в немецкий плен, задержался в Германии на 11 лет, а когда возвратился в Россию, занялся любимым делом, которое освоил на чужбине, - садоводством и пчеловодством. Александр вспоминает, как со всей округи люди ехали в дедушкин питомник за саженцами антоновки, боровинки, аниса. До сих пор в старых дальнеконстантиновских садах остались дедовы яблони.

Александр начал разводить сад году в 1986-м. И почти сразу пристрастился к прививкам, многосортовым деревьям. "Это очень удобно, - с улыбкой поясняет деревенский селекционер. - Прививаю на дерево другой сорт, который меня заинтересовал, жду плодоношения, оцениваю вкус, цвет, как зиму переносит. Если все параметры устраивают - оставляю, если нет - безжалостно выпиливаю ветку. Потому что селекция - дело серьезное, не терпит суеты и лишних эмоций". Кто-то из местных окрестил Горелова "дальнеконстантиновским профессором": говорит он обстоятельно, доходит до сути и все научные доводы обязательно проверяет на своем опыте. В подтверждение - отличный урожай.

"Возрождать садоводство и переработку плодово-ягодной продукции нужно на государственном уровне, - уверен Александр Горелов. - Сегодня много говорится о сохранении нашей культуры, материальной и духовной. Сад - тоже культурная ценность". А яблоня, по словам Александра Николаевича, - олицетворение России. Пусть же будет больше садов с румяными, наливными, вкусными яблоками, которые наш народ недаром зовет молодильными.

"Яблочное бедствие"

Бывает, что яблок в садах вызревает огромное, просто неподъемное количество, и богатый урожай оборачивается не радостью, а досадой. Садоводы начинают мучиться вопросом: куда девать столько яблок? Существовавшая в советские времена Потребкооперация, куда люди с выгодой сдавали садовые и огородные излишки, давно не существует, просто закапывать эти излишки в землю не хочется, остается одно - раздавать. Ольга Колоскова, автор тверской газеты "Караван ярмарка", рассказала такую историю.

"Встречая очередную знакомую, вернувшуюся с дачи, я сразу пресекаю любые попытки впарить мне ведерко-другое яблок. Постеснявшись отказать, я уже приняла в дар от доброй тетушки два пакета с яблоками. Съедено из них от силы треть, а новые предложения от родственников и друзей угоститься домашними яблочками продолжают поступать.

Хорошо, если вы владелец пары хрюшек или бурёнки. Но как быть городскому жителю, который не любит варенье, а кондитерской фантазии хватает разве что на шарлотку? Я, например, решила сварить компот. Получилось на удивление неплохо - на какое-то время семья забыла про магазинные соки и лимонады. Объемы тетушкиных пакетов уменьшились, но все так же угрожающе выглядывали из холодильника. Вы будете смеяться, но от яблок меня спас Яблочный Спас. Одарив тетушкиными яблоками всех вокруг (в честь праздника никто не смел отказаться), я ликвидировала почти все "излишки".

Лев Толстой - яблочный коммерсант

Газета "Дальневосточный Комсомольск" в дни празднования Яблочного Спаса предложила своим читателям неожиданный сюжет.

"Если кто думает, будто классики русской литературы только и делали, что задумчиво грызли кончики своих гусиных перьев, после чего выкладывали "нетленку" на бумагу, то это будет большое заблуждение. Оказывается, и у них тоже были житейские заботы и даже дачные дела".

Создатель "Войны и мира" вместе со своей большой семьей жил в имении Ясная Поляна в Тульской области. Земельные владения семьи были размером 10 гектаров. Со временем Толстой эти владения еще больше расширил. В хозяйстве ему помогала жена, которая однажды похвасталась сестре: "Посадила разных деревьев 6400 штук!". Ого! Это вам не наши стандартные "шесть соток" да несколько штук яблонь, груш или слив.

На своем участке писатель строил теплицы, оранжереи, выращивал парк, обзавелся огородом. Толстой с охотой работал в поле наравне с крестьянами и разводил пчёл. Он любил свои владения и в автобиографической повести "Юность" писал, что одно из главных удовольствий - ходить в огород или сад есть все те овощи и фрукты, которые поспевали.

У Льва Николаевича были те же проблемы, что у нынешних садоводов. Он переживал, что "мыши объели штук 300 прекрасных яблонь". Раздумывал, где хранить зимой урожай: "…подвалы есть, но они сопрели и завалились. Я велел починить, но сделать попроще - для кореньев и капусты".

А еще писатель получал реальный доход от своего сада. Например, в 1892 году урожай в яблоневых садах принес Толстым 1700 рублей серебром (годовая зарплата инженера в то время была около 1000 рублей).

В начале XX века яблоневый сад в Ясной Поляне насчитывал восемь тысяч деревьев. Кроме яблонь, там росли персики, груши, сливы. Держал Толстой и домашний скот: в поместье разводили лошадей, овец, свиней и кур. Жена писателя завела свой аптекарский огород с лечебными травами, отварами из них лечились не только Толстые, но и прислуга.