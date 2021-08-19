Как Тилля Линдеманна пригласили выступить на Красной площади

Слухи о грядущем выступлении лидера "Рамштайна" на Красной площади будоражат чувства поклонников Тилля Линдеманна. Организаторы XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" сообщили, что он выступит в последние дни работы фестиваля.

Жертв, разрушений и скандалов ждать не стоит: не тот формат. К тому же Тилль в последнее время привлек внимание к своей персоне не столько скандальными клипами с участием питерских красавиц. Он перевернул представление о гранях своего таланта сотрудничеством с режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Исполнив песню "Любимый город" к фильму "Девятаев".

Руководитель дирекции "Спасской башни" рассказал "РГ", как родился этот проект.

"Песня "Любимый город" в исполнении Тилля широко разлетелась по Рунету в преддверии 9 мая и была очень позитивно принята российской аудиторией. Так и появилась идея у организаторов пригласить артиста к нам. У нас есть общие друзья, которые не раз приезжали в Москву на фестиваль. При их участии и выяснилось, что желание встретиться на Красной площади обоюдное. Мы очень быстро нашли с Тиллем общий язык и согласовали все нюансы его выступления на фестивале", - рассказал в беседе с корреспондентом "Российской газеты" Сергей Смирнов.

Ранее в дирекции фестиваля заявили, что немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт Тилль Линдеманн станет специальным гостем Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.

Как отметил сам вокалист: "Я уверен в том, что музыка создает мосты между народами, и очень благодарен за возможность спеть эту песню. Очень надеюсь, что смог внести маленький вклад в дружбу и понимание между народами".