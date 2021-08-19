Летные испытания транспортных самолетов Ил-112В начнутся в следующем году

Новости

Число погибших при землетрясении в Гаити превысило 2 тысячи 04:30
Найдены тела двух погибших на Ключевском вулкане туристов 03:44
Горелов: Полное прекращение циркуляции коронавируса вряд ли возможно 03:41
Росгидромет предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье к выходным 03:21
Пушков рассказал о возможном военном реванше США после Афганистана 02:27
Орбиту МКС увеличат в четверг на 1,2 км перед прибытием "Союза МС-19" 01:55
Байден: Войска США могут остаться в Афганистане и после 31 августа 01:32
Патрушев: США создали в Афганистане глобальную нарколабораторию 00:49
Байден: С вывозом афганцев есть проблемы 00:45
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан 00:40
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2" 00:35
Патрушев: Украину ждет сценарий Афганистана 00:22
Легкоатлетка Сидорова пропустит этап Бриллиантовой лиги из-за проблем с визой 00:17
США отказались считать президента Афганистана "политической фигурой" 18.08.2021
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29 18.08.2021
МВФ объявил о приостановке помощи Афганистану 18.08.2021
В Литве произошло массовое отравление алкоголем, 16 человек погибли 18.08.2021
АТОР: Россияне массово собрались в Абхазию 18.08.2021
До 2 138 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 18.08.2021
В Подмосковье начнут строить еще 30 школ 18.08.2021
"Аэрофлот" вернет стоимость билетов отмененных в Бангкок рейсов 18.08.2021
Бежавший из Афганистана экс-президент Гани обратился к афганцам 18.08.2021
Движение "Голос" внесено Минюстом в список иноагентов 18.08.2021
Убийцы питерского ресторатора осуждены на большие сроки 18.08.2021
В Москве за несколько часов выпало 20 мм осадков 18.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 03:30
Рубрика: Власть

Летные испытания транспортных самолетов Ил-112В начнутся в следующем году

Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
Трагедия в подмосковной Кубинке, где потерпел аварию новейший российский транспортник Ил-112В, не должна прервать испытания этих жизненно важных для армии машин.

Сразу несколько российских информагентств сообщили со ссылкой на свои источники, что после выяснения причин катастрофы военно-транспортного самолета Ил-112В испытания этого типа самолетов будут продолжены.

По данным агентства ТАСС, еще две машины - N103 и N104 - должны подключиться к летным испытаниям в 2022 году.

В свою очередь, РИА Новости сообщают, что сейчас второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде. К полетам будут подключены третий и четвертый опытные самолеты. "Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года", - отмечает агентство.

Конечно, потеря экспериментального самолета и трагическая гибель одного из лучших составов летчиков-испытателей серьезно ударили по конструкторскому бюро Ильюшина, которое разрабатывало этот самолет, да и по всей отечественной авиастроительной отрасли в целом.

Понятно, что эта катастрофа серьезно сдвинет сроки принятия самолета на вооружение министерства обороны РФ. В планах было наладить серийное производство этих машин уже в 2023 году.

Второй опытный образец Ил‑112В проходит прочностные испытания на стенде. Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом 2021 года

Однако после проведения тщательной проверки причин трагедии, возможно, в конструкцию машины будет внесено несколько изменений, повышающих ее прочностные характеристики.

Фото: Аркадий Колыбалов
В Общественной палате РФ чествовали лучших военных строителей

Ил-112В стал первой в России разработкой, которая, что называется, делалась с нуля и полностью из отечественных комплектующих. Он должен заменить уже вконец устаревший авиапарк "рабочих осликов" военно-транспортной авиации - самолетов Ан-26.

Серьезным конкурентом проекту КБ Ильюшина был украинский среднемагистральник Ан-140. Однако после путча в Незалежной и свертывания военно-технического сотрудничества между нашими странами от этих планов пришлось отказаться.

Ильюшинцы называют Ил-112В воздушной "ГАЗелью". Самолет очень прост в эксплуатации, неприхотлив и способен перевозить личный состав или грузы в пределах одного военного округа. Благодаря рампе в хвостовой части он может использоваться для десантирования военной техники и бойцов.

Конструкция Ил-112В позволяет ему взлетать не только с бетонных взлетно-посадочных полос, но и с грунтовых. И даже в чистом поле. Самолет оборудован комплексом обороны "Витебск", который отводит в сторону ракеты с тепловыми головками самонаведения.

По мнению экспертов, доведение этой машины до ума и постановка самолета на крыло должны стать делом чести для конструкторов авиационного комплекса Ильюшина.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан
Бежавший из Афганистана экс-президент Гани обратился к афганцам
Таиланд разрешил вакцинированным "Спутником V" россиянам въезжать в королевство
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите