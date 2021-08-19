Московский планетарий закроют с 23 августа

В столице закрывается Московский планетарий на ремонт и замену части оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

По данным пресс-службы, основная цель ремонта - модернизировать оборудование Большого Звездного зала. В течение месяца специалисты будут работать над доведением проекционного оборудования планетария и его программной части до нового современного уровня. Например, в Большом Звездном зале полностью обновят программное обеспечение показа полнокупольных фильмов и звездных программ. У планетария появится возможность компоновать сцены, визуализирующие различные явления, не изготавливая отдельные ролики, что заметно упростит работу над созданием контента. Так же, в саму проекционную систему включат дополнительные проекторы, что увеличит общую и цветовую яркость изображения, увеличит разрешение полнокупольной системы, избавит от возможных теней при использовании гибридного контента.

На самом сайте планетария раздел "Афиша" заканчивается 22 августа. А следующим месяцем идет - октябрь. Сколько продлятся все запланированные работы, пока не сообщается.

Напомним, что по данным директора планетария Виталия Тимофеева, ежегодно планетарий принимает около миллиона посетителей.