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19.08.2021 14:35
Рубрика: Экономика

Москва улучшила позиции в международном рейтинге городов Cost of Living

Текст: Любовь Проценко
Российская столица заняла 151-е место в мировом и 63-е место в европейском августовском обновлении рейтинга Cost of Living портала Expatistan. Тем самым она улучшила свои позиции на 2 пункта в мире и 3 пункта в Европе с начала года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рейтинг Cost of Living оценивает города по стоимости проживания в них. Чем выше занимаемое место, тем дороже жизнь в городе. Всего мировой рейтинг рассматривает 204 города, европейский - 68 городов. Строится он на анкетировании жителей городов, которые указывают стоимость на наиболее распространенные товары и услуги - питание, проживание и обустройство дома, одежда, транспорт, здравоохранение и развлечения.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Три первых места мирового рейтинга заняли города с самой высокой стоимостью проживания - Большой Кайман (Каймановы Острова), Женева и Цюрих (Швейцария). В топ-3 европейского рейтинга самых дорогих для жизни городов, помимо Женевы и Цюриха, вошел Лондон. Городами мира с самой низкой стоимостью проживания названы индийские Пуна и Хайдарабад, а также перуанский Арекипа, в Европе дешевле всего жить в Бухаресте, Киеве и Санкт-Петербурге.

Стоимость проживания, по мнению респондентов, в российской столице находится в мировом рейтинге на одном уровне с Будапештом (Венгрия) и Монтерреем (Мексика), в Европе соседние с Москвой позиции занимают Будапешт, Варшава, Белград.

Комментируя обновленный рейтинг, министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов сказал:

"Москва - современный мегаполис с привлекательным инвестиционным климатом, развитой конкурентной средой и соответствующей мировому уровню инфраструктурой, комфортный для работы и проживания. Это подтверждается как данными официальной статистики, так и регулярными исследованиями и рейтингами, в том числе международными. Москва не только стоит в одном ряду с такими крупнейшими мегаполисами мира, как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Париж, Берлин, но и зачастую значительно их опережает".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Так, в недавно опубликованном рейтинге привлекательности городов для переезда и жизни иностранцев Internations российская столица поднялась с 54-го на 17-е место, обойдя Берлин, Нью-Йорк и Цюрих, а в рейтинге Boston Consulting Group Москва заняла 3-е место среди 16 самых привлекательных городов для жителей, уступив только Нью-Йорку и Лондону.

Отличительной особенностью всех трех рейтингов, по мнению Кирилла Пуртова, является то, что все они сформированы на основании опросов и отзывов людей. Это показывает независимую и объективную оценку результатов деятельности, направленной на развитие города и улучшения качества жизни. Сегодня в Москве реализуются такие важнейшие программы, как "Столичное здравоохранение", "Столичное образование", "Социальная поддержка жителей города Москвы", "Спорт Москвы", "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия", "Развитие городской среды", "Развитие цифровой среды и инноваций", "Безопасный город" и другие. Общий объем финансирования городских программ в 2021 году составляет 3,2 трлн рублей, или 93,77% от общего объема расходов столичного бюджета на 2021 год.

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