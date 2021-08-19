На "Армии-2021" покажут новый пистолет-пулемет Калашникова и еще 49 новинок

По его словам, всего будут показаны более тысячи экспонатов, в том числе 50 совершенно новых образцов. Среди новинок, в частности, будет продемонстрирован самолет Су-57Э - экспортная модификация новейшего российского истребителя.

"Впервые покажем несколько новинок в области стрелковых вооружений, например, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 с укороченным стволом. Также состоится премьера специально созданного для спецназа автомата АК-12 СП", - рассказал представитель "Ростеха".

Компания "Росэлектроника" впервые продемонстрирует экспортный вариант автоматизированного комплекса разведки "Пенициллин". Благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, по словам Леликова, эта техника позволяет с высокой точностью определять огневые позиции артиллерийских орудий противника и одновременно корректировать огонь своей артиллерии.

В то же время "НПО СПЛАВ" представит на "АрМИ-2021" новую инженерную систему дистанционного минирования. Она предназначена для поражения живой силы противника, причем как на открытой местности, так и в фортификационных сооружениях. Предприятие "ОПК" покажет модуль разведки и управления на гусеничном шасси. Его предназначение - управление огнем боевых машин зенитной батареи ближней дальности.

"В линейке боеприпасов продемонстрируем новые управляемые противотанковые ракеты, способные пробивать за динамической защитой броню толщиной до 110 сантиметров. Дальность их полета составляет беспрецедентные 10 километров. Также добавлена возможность запуска ракет с вертолетной техники", - уточнил замгендиректора "Ростеха".

Отдельно будут представлены разработки в области беспилотной техники. Так, "Вертолеты России" представят беспилотник вертолетного типа БАС-200 взлетной массой до 200 кг. Аппарат может летать со скоростью до 160 км/ч и нести коммерческую нагрузку массой до 50 кг. Области для его применения - мониторинг местности, доставка грузов, выполнение поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ. "Кстати, сейчас с применением этого беспилотника мы запускаем пилотный проект с "Почтой России" по доставке грузов в труднодоступные районы", - отметил Леликов.

Несмотря на санкции и непростую геополитическую ситуацию, по словам представителя госкорпорации, интерес к вооружениям, производимым предприятиями "Ростеха", продолжает оставаться высоким. "А это самолеты, вертолеты, средства ПВО, бронетехника, стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы, боеприпасы и многое другое", - заключил Леликов.