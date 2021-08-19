На фестивале "Зеркало" покажут новый фильм об Алле Демидовой

Юбилейный XV международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" объявил внеконкурсную программу. В нее, помимо кинопрограмм, входят две выставки, театральный проект и книжная ярмарка. Юбилей не только у фестиваля, но и у города Иваново (а "Зеркало" пройдет в нем и в области с 27 по 31 августа). В последнем месяце лета городу исполняется 150 лет. 28−29 августа станут главными днями празднования. Именно в эти дни на набережной реки Уводь будет проходить Большая городская праздничная ярмарка.

Одной из главных новостей программы фестиваля стало то, что он закроется новой работой режиссера и основательницы журнала "Сеанс" Любови Аркус "Кто тебя победил никто" (фильм будет представлен в формате work-in-progress). Генеральный продюсер "Зеркала" Константин Шавловский рассказал, что это будет "фильм-портрет Аллы Демидовой на фоне нескольких эпох и затонувшей Атлантиды советского кинематографа. Икона стиля, непостижимая героиня Ларисы Шепитько и Киры Муратовой, звезда Театра на Таганке, Алла Демидова стала лицом эпохи, даже нескольких эпох: от шестидесятых до нулевых - она загадка, она медиум других измерений. Но это, скорее, фильм не о ней, точнее, не только о ней, он о времени и о борьбе с ним, о титанах, с которыми ее столкнула судьба - Владимире Высоцком и Андрее Тарковском, Юрии Любимове и Анатолии Эфросе, он об уроках, которые ей дала жизнь. Новая документальная работа Любови Аркус - это исследование и эссе, поэма о расколотом мире прошлого". Фильм продемонстрируют на финальном этапе монтажно-тонировочных работ. На церемонии закрытия "Зеркала" в кинотеатре "Лодзь" Любови Аркус будет торжественно вручен приз за вклад в киноискусство.

Таким образом, прослеживается тенденция. На открытии "Кинотавра" покажут фильм Петра Шепотинника о российских известных кинематографистах Алексее Балабанове и Сергее Бодрове-младшем. На "Зеркале" - об Алле Демидовой. Жизнь тех людей, благодаря которым история нашего кино меняется к лучшему, фиксируется в неигровых лентах, и их также будет интересно смотреть многим поколениям.

Кстати, если уж зашла речь о Балабанове. Тема фестиваля "Зеркало" в этом году - "Сказка как документ". Она выстроена вокруг традиционной программы фестиваля "Костюм в кино" Надежды Васильевой-Балабановой (вдовы режиссера и талантливой кинохудожницы), которая как художник по костюмам выпустила в этом году два фильма-сказки: "Конек-Горбунок" Олега Погодина и "Северный ветер" Ренаты Литвиновой. Тема сказки появляется и в творчестве Андрея Тарковского: фестиваль "Зеркало" совместно с петербургским интеллектуальным книжным проектом "Порядок слов" и московским Музеем кино выпустили книгу "Гофманиана" - непоставленный сценарий Тарковского с обширными вступительными статьями Олега Ковалова и Ларисы Полубояриновой. Также теме документальной сказки посвящен в этом году анимационный кампус "Зеркала" для учащихся художественных школ Ивановской области - "Чудо! Тайна! Достоверность".

В этом году гостями внеконкурсной программы фестиваля станут режиссеры Александр Сокуров, Алексей Федорченко, Семен Серзин, Александр Молочников и Даниэлла Рыбакьян. В программу российского кино "Свои" в этом году вошли шесть фильмов: "Человек из Подольска" Семена Серзина, "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Уроки фарси" Вадима Перельмана, "Скажи ей" Александра Молочникова, "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко и "Шум" Даниэллы Рыбакьян. Все фильмы представят и обсудят с гостями "Зеркала" названные гости и другие представители съемочных групп.

В программу "Большая тройка", где представлено по фильму с главных фестивалей мира - Берлин, Канн, Венеция, вошли "Безумное кино..." Раду Жуде (фильм - победитель "Берлинале" - получил прокатное удостоверение на прошлой неделе), "Искушение" Пола Верховена из конкурсной программы Каннского кинофестиваля, а также "Мартин Иден" Пьетро Марчелло из конкурса Венеции-2019, который представит зрителям один из продюсеров фильма и член жюри "Зеркала" Алена Шумакова.

В этом году фестиваль из-за переноса сроков с июля на конец августа организовывали в экстремальном режиме, но все сложилось, и можно говорить о том, что на 15-й год своего существования "Зеркало" из традиционного киносмотра превращается в мультижанровый фестиваль искусств, центральная идея которого строится вокруг связи традиции с современностью. Так, "Зеркало" в этом году откроется композицией Филиппа Горбачева и группы "Колокол" - сочетание электронной музыки с колокольным звоном станет камертоном всего фестиваля.

Выставочный проект киносмотра - это аудиоспектакль про Юрьевец и Андрея Тарковского "Около детства". Также на "Зеркале" будет работать лекторий "Картина мира". По традиции в рамках кинофестиваля пройдет специальная программа кинопоказов в малых городах Ивановской области "Кино на колесах". Сеансы пройдут в пяти городах и поселках: Кинешме, Вичуге, Шуе, Родниках и Палехе. В программу "Кино на колесах" войдет фильм "Шум", который представит зрителям режиссер Даниэлла Рыбакьян, а модератором встреч со зрителями выступит кинокритик Тимур Алиев.

Также в малых городах представят новую программу кинофестиваля "Зеркало" - LOCAL VOICES. Она будет знакомить зрителей с фильмами, в создании которых приняли участие ивановские кинематографисты за последние несколько лет. Программа будет формироваться раз в два года, но с развитием кинопроизводства в регионе может стать ежегодной.