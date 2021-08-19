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19.08.2021 20:55
Рубрика: Происшествия

На коляску с годовалым ребенком в Москве упали стройматериалы

Текст: Ирина Огилько

На юго-востоке столицы на коляску с малолетним ребенком упал металлический строительный материал. Ребенок доставлен в больницу. Прокуратура города и Следственный комитет проводят проверку.

Как сообщает сайт столичной прокуратуры, инцидент произошел на 1-й улице Машиностроения при проведении в кафе ремонтных работ. Часть металлической трубы ограждения упала на коляску, в которой находился годовалый ребенок. Мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка безопасности услуг и работ для жизни и здоровья населения, а также при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также проверку инициировал Следственный комитет России по Москве. "В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает портал СК России по Москве.

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