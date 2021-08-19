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19.08.2021 18:10
Рубрика: Общество

Почему закрыли сельскую школу в воронежской глубинке

Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Воронеж)
На днях 11 школьников из воронежского села Сериково впервые съездили за 17 километров в Кучеряевку - за учебниками. С начала нового учебного года совершать такие поездки - по разбитой дороге через аварийный мост - им предстоит ежедневно. Официальная причина ликвидации школы - дефицит педагогических кадров. Родители виноваты, считает глава села Владимир Варычев, не надо было жаловаться в район на нехватку учителей. Семьи учеников согласны с ним в одном - без школы большое некогда село окончательно погибнет.
Сериковская школа - самое заметное здание в селе. Что с ним теперь будет, пока неизвестно. Фото: Игорь Филонов Сериковская школа - самое заметное здание в селе. Что с ним теперь будет, пока неизвестно. Фото: Игорь Филонов
Сериковская школа - самое заметное здание в селе. Что с ним теперь будет, пока неизвестно. Фото: Игорь Филонов

Школа в Сериково - самое заметное здание. Сельсовет напротив ютится в неприметном домике, а двухэтажная, с широкими окнами школа вольготно растянулась вдоль улицы, по соседству с огромными старыми березами. За зданием - стадион, детская площадка. По сторонам, в густой поросли - садочки, укромные полянки, где любит собираться вечерами сериковская молодежь. Училось в школе все село, и расположение садочков известно каждому.

Фото: Игорь Филонов
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Несмотря на ликвидацию, школа не выглядит заброшенной. Блестит чисто вымытый желтый пол в классах, в шкафах хранятся книги, по стенам развешаны детские рисунки. На учительских столах разложены сувениры и бумаги, как будто занятия только вчера закончились. Или начнутся завтра. У входа табличка "В этой школе учился кавалер ордена Красной Звезды, воин-интернационалист Евгений Василяускас". Закроют школу - забудут и его. В фойе первого этажа висят стенды с выпускниками разных лет.

- Вот мои старшие сестры, это двоюродный брат. А вот папа, - восьмиклассница Аксинья Литвинова скользит пальцами по фотографиям. - Мама из другого села. Все учились хорошо, поступили в вузы. А учителя у нас замечательные!

Мария Николаевна Гацева преподавала географию, историю, изобразительное искусство, музыку, вела уроки физкультуры. Александра Евгеньевна Чеботарь - математику, алгебру, геометрию, физику. Людмила Семеновна Нехай - технологию, биологию, химию. Прорехи в расписании закрывали собой учителя из Кучеряевки - пока позволяла дорога. Зимой она опасна - две крутые горы превращаются в катки, - в остальное время просто разбита. Не хватало и учеников - отсутствовали целые параллели, до весеннего выпуска в Сериковской СОШ числилось 23 школьника, после выпускного осталось 20. Этот "недобор" до норматива в 21 обучаемого тоже сыграл свою роль, считают селяне.

Зимой дорога из Сериково в Кучеряевку опасна - две крутые горы превращаются в катки - в остальное время просто разбита

А теперь учеников в Сериково и вовсе 11. О закрытии школы родители узнали на последнем звонке, хотя мрачные слухи ходили давно - с позапрошлого года, когда в кучеряевской школе поменяли окна на пластиковые, а в сериковской нет.

- Директор сказал, чтобы готовились к переводу детей в Кучеряевку, будет реорганизация. В июне приехавшего из райцентра чиновника спросили о школе, но тот попросил не волноваться: о закрытии речь не идет, - рассказала мать восьмиклассницы Марина Литвинова.

И ведь не скажешь, что чиновник соврал, - школу в Сериково действительно не закрыли, а реорганизовали путем присоединения к Кучеряевской СОШ. 22 июля родителей собрали и официально объявили о прекращении занятий в селе. Для сериковцев было все равно, что именно произошло с их школой. Несколько семей сразу переехали в райцентр, другие перевели детей, куда предложили.

У Аксиньи Литвиновой эту школу окончили сестры, брат и папа. Фото: Игорь Филонов

- В Кучеряевке аварийный мост, а дорога туда - катастрофа. Автобус будет забирать детей в 7.40 и привозить после 17 часов. Представляете, каково младшим? В Кучеряевке обещают организовать для них группу продленного дня, но пока ее там нет, - продолжила Марина Александровна.

Четверокласснику Кириллу Лихуше в новой школе не понравилось - тесно. Игорь Леченков из шестого, напротив, рад завязать новые знакомства. Восьмиклассница Аксинья Литвинова скучает по прежним учителям, которые хорошо относились к детям и доходчиво объясняли. Ее одноклассницу Варвару Колосову растрясло на ухабах.

- Реорганизация вызвана необходимостью. В мае четыре педагога Сериковской СОШ при остром дефиците учителей сообщили о намерении уволиться в связи с переездом в райцентр. В школе некому преподавать математику, физику, информатику, химию, биологию. Привлечь новые кадры не представляется возможным из-за удаленности села, поэтому принято решение объединить школы в Серикове и Кучеряевке. В Кучеряевке педагогический состав полностью укомплектован, имеется школьный автобус, он будет возить детей на занятия. Ремонт дороги планируется в ближайшее время, - рассказала "РГ" руководитель районного отдела образования Лариса Подповетная.

За две недели до нового учебного года время это еще не наступило - дорога из Сериково в Кучеряевку настоятельно требует ремонта, я ощутил это на себе. Но даже если асфальт залатают, никто не станет переносить в Кучеряевку стенды с выпускниками сериковской школы. А на них все село: и родители нынешних учеников, и глава администрации, и его оппоненты. Получается, пропадет и эта примечательная галерея с портретами нескольких поколений сериковцев, молодых и веселых.

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