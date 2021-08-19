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Рубрика: Общество

Погода в Москве в четверг: дожди и до 24 градусов тепла

Текст: Ирина Огилько
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В столичном регионе сохраняется нестабильная, но еще теплая погода. В четверг московский воздух сможет прогреться до +24. А вот дожди уйдут из региона не ранее вечера 19 августа. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Getty Images
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По данным метеорологов, в четверг утром и днем будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди, местами сильные с грозой и градом. Температура воздуха в регионе не превысит +22...+24 градуса, теплее будет лишь на востоке Московской области - до +30. Ветер - 10 м/с, во время дождей возможны порывы до 25 м/с .Не исключено, что за сутки выпадет до 10-15 мм осадков.

"Дождливую погоду в столицу принес холодный атмосферный фронт. Он пересекает центральную часть страны с запада на восток, вместе с ним уйдут не только дожди, но и тепло, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Уже в пятницу столбик термометра в регионе не поднимется выше +20...+22 градусов. Такой же температурный фон будет и в выходные дни.

Напомним, что максимальная температура воздуха 19 августа была в 1954 году, когда воздух прогрелся до +31,5 градуса.

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