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Рубрика: Общество

Росгидромет предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье к выходным

В Москве и Подмосковье к выходным температура воздуха понизится на 8-10 градусов по сравнению с первой половиной недели. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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По его словам, максимальная температура будет в пределах +20…+22 градусов по Москве и +19…+23 градуса по области, пишет ТАСС. Ночные температуры к субботе и воскресенью понизятся до +11...+14 градусов. Такие цифры близки к климатической норме, отметил метеоролог.

Накануне в Москве прошли ливни. Максимальное количество осадков было зафиксировано в Северо-Западном и Северном административных округах, где выпало 19 мм, что составляет почти четверть месячной нормы августа. Сильный ветер повалил деревья, повреждены автомобили.

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