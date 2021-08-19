Сергунина рассказала о новом этапе цифровизации столичных библиотек

Москвичи теперь могут брать книги в библиотеках по электронному читательскому билету.

"Оформив универсальный читательский билет, горожане могут использовать его электронную версию - достаточно показать библиотекарю штрих-код на экране мобильного устройства", - сообщила на официальном сайте мэра столицы заммэра Наталья Сергунина.

Оформить его можно бесплатно в любой столичной библиотеке. По словам Сергуниной, на сегодняшний день выдано уже более 560 тысяч билетов. Можно получить электронную версию билета и на портале mos.ru.

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что многим москвичам электронные карты привычнее пластиковых носителей. Во-первых, онлайн-карту невозможно забыть дома, она всегда будет у человека в смартфоне. Во-вторых, нередко ее проще найти - пара кликов, и карта отображается на экране.