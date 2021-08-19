Шесть сетей аптек присоединились к программе "Миллион призов"

Шесть аптечных сетей присоединились акции "#ВыбираемВместе" программы "Миллион призов" в Москве. Выигравшие призовые баллы горожане смогут потратить их при покупке лекарств, косметики и медицинских изделий, сообщает официальный сайт столичной мэрии.

Чтобы присоединиться к акции, нужно зарегистрироваться для участия в онлайн-голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября - в эти дни будут выбираться депутаты Госдумы, также в нескольких районах столицы определятся депутаты городского парламента, а в Щукино выберут депутатов муниципального собрания района.

"Победители акции смогут получить 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч баллов (один балл равен одному рублю), которые можно будет обменять на покупки у партнеров программы: магазинов продуктов, одежды и обуви, косметики, цветов и ювелирных изделий, детских и спортивных товаров, кафе и ресторанов или пожертвовать на благотворительность", - сказано в сообщении на сайте мэрии.

Также среди голосующих онлайн разыграют автомобили и однокомнатные квартиры в Москве. Всего в рамках акции предусмотрено более 250 тысяч призов. Все подробности можно узнать на сайте.