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19.08.2021 14:02
Рубрика: Общество

Синоптик спрогнозировал "мешок" полярного воздуха для Москвы

Текст: Василий Кошкин
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

На следующей неделе в Москве прогнозируется резкое похолодание - температура опустится до 17 градусов, что на три градуса ниже климатической нормы. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Следующая неделя ознаменуется первым "звоночком" от грядущей осени. В атмосфере сформируется северной поток и скажется дыхание борея - холодного северного ветра, в древнегреческой мифологии Борей - бог северного ветра, из-за чего Москва окажется в "мешке" полярного воздуха", - пояснил синоптик.

По его словам, "дно колодца холода" прогнозируется на среду: ночью - плюс 6-8, днем - не выше плюс 15-17.

Тишковец подчеркнул, что такая погода более характерна для первой декады сентября.

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