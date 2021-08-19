Синоптик спрогнозировал "мешок" полярного воздуха для Москвы

На следующей неделе в Москве прогнозируется резкое похолодание - температура опустится до 17 градусов, что на три градуса ниже климатической нормы. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Следующая неделя ознаменуется первым "звоночком" от грядущей осени. В атмосфере сформируется северной поток и скажется дыхание борея - холодного северного ветра, в древнегреческой мифологии Борей - бог северного ветра, из-за чего Москва окажется в "мешке" полярного воздуха", - пояснил синоптик.

По его словам, "дно колодца холода" прогнозируется на среду: ночью - плюс 6-8, днем - не выше плюс 15-17.

Тишковец подчеркнул, что такая погода более характерна для первой декады сентября.