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19.08.2021 10:20
Рубрика: Экономика

Собянин представил основные проекты благоустройства северо-запада Москвы

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте о том, как изменится в ближайшее время с точки зрения благоустройства Северо- Западный округ Москвы. В частности, в районе Митино будут приведены в порядок бульварные зоны, связывающие микрорайоны 4, 5, 6 и 7. На прогулочных маршрутах обновят плитку, вдоль них посадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. 500 новых светильников сделают дорогу домой комфортнее и безопаснее по вечерам.

Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем

В этом же районе проложат экотропу: "Существующий веломаршрут продлим до ландшафтного парка "Митино", организуем места для активного отдыха - среди них 28 обновленных детских и спортивных площадок, площадка для панна-футбола и настольных игр. Реконструкция прогулочных дорожек и тротуаров в 4 и 5 микрорайонах уже практически завершена", - написал мэр.

Глава города напомнил, что в 2019 году в Митино открылись две станции МЦД-2 - "Волоколамская" и "Пенягино", но пешеходная доступность к ним оставляла желать лучшего. "Нынешним летом сделали новые дорожки в парке между ул. Генерала Белобородова и станцией "Пенягино". Заодно обновили газоны, установили новые лавочки и освещение", - сообщил он.

Ведется благоустройство и в районах Строгино, Северном Тушино, Покровском-Стрешнево, Северном Измайлово, Хорошево-Мневниках и Щукино, сообщил мэр и поделился подробностями реализуемых там проектов.

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