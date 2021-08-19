Суд арестовал экс-главу центра инженерно-технического обеспечения ФСИН

Чертановский суд Москвы отправил под стражу в СИЗО бывшего руководителя Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН России Сергея Толстова.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Чертановского суда, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Толстова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц.

По данным следствия, он причастен к хищениям при заключении госконтрактов на поставку систем безопасности для СИЗО и колоний.

Как писали "Известия", правоохранительные органы еще год назад заинтересовались двумя госконтрактами на общую сумму около 300 млн рублей, которые ФСИН в 2016-2017 годах заключила с единственным поставщиком - компанией "Стилсофт Трейдинг". Она поставляла оборудование, позволяющее определять личности заключенных, посетителей и сотрудников по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза. Следствие усомнилось в качестве этих систем и прозрачности самого тендера.

Первоначально 29 июня прошлого года в отношении бывших сотрудников ГЦИТОиС ФСИН было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. По данным издания, в материалах уголовного дела отмечается, что в октябре 2016 года ГЦИТОиС ФСИН объявил аукцион на закупку комплектов биометрических систем распознавания лиц для КПП на охраняемых объектах ведомства. Стоимость контракта оценивалась в 80 млн рублей.

Биометрическая система предназначалась для оборудования КПП исправительных колоний. С ее помощью можно было избежать подмены содержащихся в СИЗО при их передаче из сборного и следственного отделения для конвоирования. Через год во ФСИН приобрели еще один такой же комплект биометрии, но уже за 205,7 млн рублей. Все было бы ничего, но, по данным следствия, приобретенное тюремным ведомством оборудование оказалось, мягко говоря, не совсем с теми характеристиками, о которых было заявлено в госконтракте. В итоге после года расследования дело о превышении должностных полномочий было переквалифицировано в дело о мошенничестве.