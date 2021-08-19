Суд в Москве оштрафовал Google еще на 6 млн рублей

Мировой суд участка №422 Таганского района оштрафовал Google на 6 млн рублей по трем административным протоколам за неудаление запрещенной информации.

"GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей по каждому из трех административных протоколов", - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук. Она также добавила, что сегодня Таганский районный суд рассмотрит четыре жалобы на штрафы Facebook. Общая сумма штрафов вынесенных только одному Google в России, уже превысила 32 млн рублей.