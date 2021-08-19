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19.08.2021 03:30
Рубрика: Общество

В Курской и Орловской областях протестируют домашних животных

Текст: Анна Скрипка (Курск - Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
Ученые Курской и Орловской областей намерены выявить закономерности распространения коронавирусной инфекции среди животных. Вместе с ветеринарным сообществом и экспертами Россельхознадзора они намерены провести масштабное исследование: протестировать домашних питомцев на COVID-19 и антитела к нему.

- Сначала нам нужно понять, есть ли в Курской и Орловской областях животные, переболевшие коронавирусом, - отметил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Лев Лейзеров.

Фото: an Fox / istock
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- Мы хотим взять анализ на коронавирус у животных в семьях, где уже переболели хозяева или сделали прививку, - рассказывает декан факультета ветеринарной медицины Курской государственной сельскохозяйственной академии Денис Трубников. - Для этого нужно будет просто сдать кровь. Несложная и неопасная для животного манипуляция. Мы попросим курян помочь нам. Исследование будет абсолютно добровольным.

Сдать кровь животных на анализ сначала можно будет в лабораториях той же академии, позже в процесс вовлекут государственные ветеринарные клиники, а затем и частные. Для владельцев питомцев, решивших послужить научным открытиям, процедура забора крови, ее отправка и анализ будут бесплатными.

Советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев отмечает, что целью научного исследования не должен стать лишь вывод о том, что животные могут заражать коронавирусом людей.

"Мы хотим взять анализ на коронавирус у животных в семьях, где уже переболели хозяева"

- Люди сами весьма эффективно передают вирус друг другу, - отмечает он. - Но переходит ли вирус от одних животных к другим, может ли он выйти в дикую природу, и если да, то каковы последствия этого.

Представители ветеринарного сообщества и Россельхознадзора отмечают, что начали бы научное исследование и раньше: тест-системы для этого уже разработаны. Создана и вакцина для животных против коронавируса. Только вот главным барьером для этого стало законодательство о персональных данных. Медики отказываются передавать ветеринарным врачам сведения о семьях, где переболели коронавирусом. Теперь же ветеринарное сообщество надеется на отклик самих курян и орловцев.

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