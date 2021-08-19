В Москве ко Дню города благоустроят около 4 тысяч дворов

Продолжается благоустройство столичных дворов. Работы на 4 тыс. дворовых территорий завершат до середины сентября, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время в городе проводятся работы по благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий, всего в списке - около 4 тыс. объектов общей площадью более 4,2 тыс. гектаров, - отметил Петр Бирюков. - На 3,5 тыс. объектах работы завершены, остальные закончим ко Дню города".

Во дворах обустраивают тротуары, пешеходные дорожки и меняют асфальтобетонное покрытие, делают площадки для настольного тенниса, ставят новые или ремонтируют детские площадки, лавочки и урны, новые опоры освещения с энергосберегающими лампами. Осенью в обновленных дворах будут высажены деревья и кустарники.

Петр Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тыс., были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование дворовых территорий необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.