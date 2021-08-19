В Подмосковье осужденных отправили косить борщевик

Полсотни жителей Подмосковья, осужденных за нетяжкие преступления к принудительным работам, вышли на покос борщевика. Об этом сообщается на сайте областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Осужденные работают в 11 городских округах Московской области, в том числе в Истре, Волоколамске, Талдоме, Щелкове и Клину", - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Это теперь станет обычной практикой. По словам главы ведомства, в следующем сезоне на покос планируется привлечь уже до 275 осужденных.