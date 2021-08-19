В Подмосковье украли 2 тонны пшеницы

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в дежурную часть УМВД по Сергиево-Посадскому городскому округу поступило заявление от представителя одной из местных фирм о краже 2 тонн пшеницы из ангара в деревне Селково. Сумма ущерба составила 65 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили и задержали воров - двоих мужчин в возрасте 23 и 52 лет. Выяснилось, что они взломали навесной замок, проникли в ангар и похитили зерно.

С задержанных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.